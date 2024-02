Τι αποκαλύπτουν οι αυτόχθονες για το «μυστήριο» της ευτυχίας

Οι άνθρωποι που ζουν σε απομακρυσμένες κοινότητες αυτοχθόνων είναι «εξίσου χαρούμενοι», όσο οι συνάνθρωποί τους στις ανεπτυγμένες χώρες, «παρά τα λιγοστά τους χρήματα», σύμφωνα με νέα έρευνα που θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη πως «τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία».

Οι ερευνητές που πήραν συνεντεύξεις από 2.966 ανθρώπους σε 19 κοινότητες ιθαγενών σε όλο τον κόσμο, ανακάλυψαν πως κατά μέσο όρο οι αυτόχθονες ήταν το ίδιο ευτυχισμένοι -αν όχι περισσότερο- με τον μέσο άνθρωπο στις δυτικές χώρες υψηλών εισοδημάτων.

«Περιέργως, πολλοί πληθυσμοί με πολύ χαμηλά εισοδήματα αναφέρουν πολύ υψηλά επίπεδα ικανοποίησης στη ζωή, με βαθμολογία παρόμοια με αυτή των πλούσιων χωρών» εξηγεί ο Έρικ Γκαλμπρέιθ, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Ελπίζω πως, μαθαίνοντας περισσότερα για όσα κάνουν τη ζωή ευχάριστη σε αυτές τις διαφορετικές κοινότητες, ίσως βοηθήσει πολλούς άλλους να ζήσουν πιο ικανοποιητικές ζωές, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την κρίση βιωσιμότητας» λέει ο ίδιος.

H μελέτη που διενεργήθηκε από το ICTA-UAB (Environmental Science and Technology of the Universitat Autònoma de Barcelona), κατέδειξε πως οι άνθρωποι σε 19 απομονωμένες κοινότητες του κόσμου ανέφεραν μέση «βαθμολογία ικανοποίησης από τη ζωή» 6,8 στα 10. Κι αυτό παρότι «οι περισσότερες από αυτές τις κοινότητες έχουν εκτιμώμενο ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 1.000 δολάρια ΗΠΑ (800 λίρες Αγγλίας) ανά άτομο».

Μέλος της φυλής Pataxó, των αυτοχθόνων της Μπαχία στη Βραζιλία – Φωτ. αρχείου: Shutterstock

Η βαθμολογία αυτή είναι σχεδόν ανάλογη με το 6,7 που δήλωσαν οι ερωτηθέντες από τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σύμφωνα με τον Γκαλμπρέιθ, τέσσσερις από τις μικρές αυτές κοινότητες ανέφεραν ποσοστά ικανοποίησης άνω των 8 (στην ίδια κλίμακα βαθμολογίας έως το 10), τιμή υψηλότερη από εκείνη της Φινλανδίας, που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του ΟΟΣΑ με μέσο όρο 7,9.

«Η ισχυρή συσχέτιση που παρατηρείται συχνά μεταξύ του εισοδήματος και της ικανοποίησης από τη ζωή δεν είναι καθολική και αποδεικνύει ότι ο πλούτος -όπως παράγεται από τις βιομηχανικές οικονομίες- δεν είναι θεμελιωδώς απαραίτητος για να ζουν οι άνθρωποι ευτυχισμένοι» σημειώνει η Βικτόρια Ρέγιες-Γκαρσία, ερευνήτρια στο ICTA-UAB και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Πηγή: Guardian