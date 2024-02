Ανακαλύφθηκαν πάνω από 100 νέα είδη ζωής σε υποθαλάσσια οροσειρά στον βυθό της Χιλής

Δάση με αρχαία κοράλια. Πλαγιές γεμάτες σφουγγάρια. Τεράστιες αποικίες αχινών, σαν υποθαλάσσια έρημος κάκτων. Οι εξερευνητές των ωκεάνιων αβύσσων εντόπισαν πάνω από 100 νέα είδη, στα ανοιχτά της Χιλής, φαινομενικά παντελώς άγνωστα μέχρι σήμερα στην επιστήμη.

Η ανακάλυψη των νέων πλασμάτων σε 10 υφαλοκρηπίδες του νοτιοανατολικού Ειρηνικού, σε βάθος 4,2 χιλιομέτρων, δεν συμβάλλει απλώς στην περαιτέρω κατανόηση της ανεξάντλητης βιοποικιλότητας της ωκεάνιας ζωής. Για τους ερευνητές αποτελεί τη ζωντανή επιβεβαίωση πως τα μέτρα ωκεάνιας προστασίας που εφάρμοσε η χιλιανή κυβέρνηση καρποφόρησαν, ανοίγοντας ίσως δρόμο για τη θωράκιση της θαλάσσιας ζωής και από άλλες κυβερνήσεις.

Μεταξύ των δυνητικά νέων, για την επιστήμη, ειδών θαλάσσιας ζωής συγκαταλέγονται λευκά σφουγγάρια «φαντάσματα» και αστακοί με γυαλιστερά μάτια και ακανθώδη πόδια, αλλά και κοράλλια, αχινοί, αστερίες, θαλάσσια κρίνα.

Researchers from the Schmidt Ocean Institute mapped 52,777 square kilometres of the seafloor and discovered new species of squat lobsters, deep-sea corals, glass sponges, and sea urchins as well as four underwater mountains.https://t.co/2ErqRyT5hG pic.twitter.com/6Ti59CRYd6 — Sky News (@SkyNews) February 23, 2024

«Κάθε υποθαλάσσιο όρος φιλοξενεί διαφορετικό τύπο οικοσυστήματος», εξηγεί η Χάνα Νόλαν, από το Ινστιτούτο Ωκεανών Schmidt, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα ωκεανογραφικής έρευνας που ανέλαβε την αποστολή.

Οι ερευνητές, με τη χρήση υποβρύχιου ρομπότ που μπορεί να καταδυθεί σε βάθος άνω των τεσσάρων χιλιομέτρων, πραγματοποίησαν την έρευνά τους από τις 8 έως τις 11 Ιανουαρίου, προκειμένου να μεταφέρουν δείγματα από τα βάθη του ωκεανού στην επιφάνεια.

International scientists may have discovered more than 100 new species living on seamounts off the coast of Chile. The recent expedition resulted in identifying deep-sea corals, glass sponges, sea urchins, amphipods & other species likely new to science.https://t.co/hrZt67MX73 pic.twitter.com/OYoLML4tHV — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) February 22, 2024

Σημειώνεται πως η ζώνη του νοτιοανατολικού Ειρηνικού είναι πλούσια γεωλογικά, γεμάτη με υδροθερμικές πηγές που συμβάλλουν στη διατήρηση ενός ευρέος φάσματος ζωής.

Sea urchins use tube feet to move around. According to @WHOI, their feet are controlled by a water vascular system. By changing amount of water inside, they extend or contract feet for speedy mobility.

Seen on the #SEPacificSeamounts expedition. More info: https://t.co/TeMXn8lnRc pic.twitter.com/yqocDc8OfK — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) February 20, 2024

Οι επιστήμονες θα είναι σε θέση να καθορίσουν αν αυτά τα πλάσματα αποτελούν πράγματι νέα είδη μόνο μετά την εργαστηριακή ανάλυση της σωματικής και γονιδιακής δομής τους.

Πηγή: Washington Post