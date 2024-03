Μπήκαμε στην Ανθρωπόκαινο εποχή; Οχι ακόμα, λένε οι επιστήμονες

Η Τριασική περίοδος σφραγίστηκε από την εμφάνιση των δεινοσαύρων. Η Παλαιογενής βίωσε την απαρχή των αρχαϊκών θηλαστικών. Η Πλειστόκαινος περιελάμβανε τις τελευταίες εποχές των παγετώνων.

Μήπως ήρθε η ώρα της Ανθρωπόκαινου; Ενός νέου κεφαλαίου στην Ιστορία του γεωλογικού χρόνου που χαρακτηρίζεται από τις τεκτονικές, ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στον πλανήτη;

Οχι ακόμα, αποφάσισαν οι επιστήμονες μετά από συζήτηση σχεδόν δύο δεκαετιών.

Στις 4 Μαρτίου, η Υποεπιτροπή για τη Στρωματογραφία της Τεταρτογενούς περιόδου (Subcommission on Quaternary Stratigraphy – SQS), το αρμόδιο δηλαδή σώμα για την ταυτοποίηση χρονικών μονάδων στις περιόδους γεωλογικού χρόνου, απέρριψε την πρόταση, με το επιχείρημα πως ο τερματισμός της Ολόκαινου εποχής και η διαδοχή της από την Ανθρωπόκαινο (Anthropocene) δεν στοιχειοθετείται από τα πρότυπα καθορισμού των εποχών.

«Η απόφαση είναι οριστική» σημείωσε ο Φίλιπ Γκίμπαρντ, γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και ένας εκ των μελών της επιτροπής. «Δεν υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα προς επίλυση. Η υπόθεση έκλεισε».

Στα 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια της Γης –όπως τουλάχιστον ορίζει το χρονολόγιο των γεωλόγων– αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα βρίσκεται στην Ολόκαινο εποχή – που ξεκίνησε πριν από 11.700 χρόνια με την πιο πρόσφατη υποχώρηση των μεγάλων παγετώνων.

Η Ανθρωπόκαινος, όρος που προέρχεται από τα ελληνικά, εκτιμάτο πως ξεκίνησε κάποια στιγμή μεταξύ 1950 και 1954, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεδομένων των σημαντικών ανθρωπογενών αλλαγών στις γεωλογικές συνθήκες – από την κλιματική αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση έως την απώλεια ειδών πανίδας και χλωρίδας.

Κάποιοι από τους πολέμιους της Ανθρωπόκαινου ως βιώσιμου όρου υποστήριξαν πως, καίτοι τεράστιος, ο αντίκτυπος του ανθρώπου στον πλανήτη δεν είναι τόσο βαθύς ώστε να δικαιολογεί την αλλαγή μιας γεωλογικής εποχής. Αλλοι αντέτειναν πως τα στοιχεία από τη λίμνη Κρόφορντ δεν είναι επαρκή. Η λίμνη Κρόφορντ στον Καναδά αποτελεί «δείκτη» γεωλογικών μεταβολών, καθώς στα ιζηματογενή της στρώματα καταγράφονται με θεαματική «διαύγεια» οι επιπτώσεις ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, από την καύση των ορυκτών καυσίμων και τις δοκιμές πυρηνικών όπλων έως την απόρριψη λυμάτων και την πλαστική ρύπανση.

Ενας από τους βασικούς, όμως, λόγους για τον οποίο οι γεωλόγοι απέρριψαν την πρόταση είναι πως το χρονικό εύρος της προτεινόμενης γεωλογικής εποχής είναι εξαιρετικά μικρό για να περιλαμβάνει τη βαθύτερη ανθρωπογενή επίδραση στον πλανήτη. Οπως το είχε θέσει ο γεωλόγος Μπιλ Ράντιμαν στο περιοδικό Science, το 2015, «έχει πραγματικά νόημα να οριστεί η απαρχή μιας εποχής που κυριαρχείται από τον άνθρωπο χιλιετίες μετά την αποψίλωση των περισσότερων δασών για τη γεωργία;».

A team of scientists said that sediment deposits at Crawford Lake in Canada show that the Earth has entered a new human-driven geological chapter called the Anthropocene epoch https://t.co/AtS0SE8Mtf pic.twitter.com/xwIfCEPZ0p

— Reuters (@Reuters) July 12, 2023