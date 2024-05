To «έξυπνο» κουτάλι που κάνει τα ανάλατα… αλμυρά

Μετά τα έξυπνα κινητά, τις έξυπνες σκούπες, τα έξυπνα πορτοφόλια και τα λοιπά «ευφυή» αντικείμενα που υπόσχονται να κάνουν τη ζωή ευκολότερη, τώρα έρχεται και το έξυπνο… κουτάλι.

Από τα Ig Nobel, τα βραβεία που τιμούν την πιο ευφάνταστη και αλλόκοτη πλευρά της ανακάλυψης, η Κιρίν φέρνει στο πιάτο των καταναλωτών ένα ηλεκτρικό κουτάλι στο πλαίσιο προώθησης ενός υγιέστερου τρόπου διατροφής.

Πρόκειται για μία ευρεσιτεχνία ιαπωνικής κατασκευής που, όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, ενισχύει την αλμυρή γεύση χωρίς έξτρα νάτριο στο φαγητό, κάνοντας τα σχεδόν ανάλατα… αλατισμένα.

Japanese drinks giant Kirin Holdings will start selling an electrified spoon that researchers claim can promote healthier eating by enhancing salty tastes without extra sodium https://t.co/mTsv0DWbIZ pic.twitter.com/5tlnQm3iHY

— Reuters (@Reuters) May 20, 2024