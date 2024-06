Οι όρκες που βυθίζουν σκάφη «απλώς βαριούνται και θέλουν να παίξουν»

Στην πλήξη και την… παιγνιώδη φύση της νιότης ίσως οφείλονται οι επιθέσεις από όρκες και η βύθιση σκαφών, τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη Μεσόγειο.

Όπως διαπιστώνεται σε πρόσφατη έρευνα, οι όρκες (Orcinus orcas) που ενεπλάκησαν σε μια σειρά επιθετικών περιστατικών στα νότια της Γαλλίας, περνούσαν λιγότερο χρόνο στο κυνήγι και περισσότερο στην εξερεύνηση νέων παιχνιδιών.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τουλάχιστον 673 περιστατικά -εκ των οποίων τα έξι κατέληξαν σε βύθιση- με σκάφη από τον Μάιο του 2020, ενδέχεται να οφείλονται στο γεγονός ότι οι εμπλεκόμενες όρκες είχαν περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

A small group of orcas is ramming into sailboats in waters off the Iberian Peninsula, sinking three since last summer and disrupting dozens of others.

“It’s a reminder of where we are in the food chain and the natural world,” one skipper said.https://t.co/FWwTyfmIps pic.twitter.com/EvozYwzxXI

— The New York Times (@nytimes) May 24, 2023