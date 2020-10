Είναι ποδήλατο ή αυτοκίνητο; (βίντεο)

Το ποδήλατο-αυτοκίνητο, η εφεύρεση του Σουηδού Μίκαελ Κγιέλμαν με την ονομασία Πόντραϊντ, εξελίσσεται σημαντικά, και το ποδήλατο παντός καιρού έρχεται όλο και πιο κοντά στην εμπορική διάθεση με προδιαγραφές αντοχής και προσιτή τιμή.

Το Πόντραϊντ είναι ένα ποδήλατο με ανέσεις αυτοκινήτου, έτοιμο να αντέξει το κρύο της Σουηδίας και τις δυσκολίες του πάγου. Έχει τέσσερις τροχούς, σασί, σκεπή, υαλοκαθαριστήρες, καθρέφτες, φώτα πορείας κλπ. και χωρά αποσκευές, παιδικό κάθισμα αλλά και συσκευή θέρμανσης.

Το όχημα διαθέτει και μικρό ηλεκτρικό κινητήρα που ενισχύει την ώθηση από τα πετάλια και φθάνει στην ταχύτητα των 24 χιλιομέτρων την ώρα με το ρεύμα.

This bike looks like a car pic.twitter.com/8Trfs3rijz

