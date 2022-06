«Batterygate»: Αντιμέτωπη με αποζημιώσεις σε εκατομμύρια χρήστες iPhone η Apple

Πονοκέφαλο δημιουργεί στην Apple τo σκάνδαλο «batterygate», με εκατομμύρια χρήστες iPhone στη Βρετανία να ελπίζουν ότι θα λάβουν αποζημίωση από τον τεχνολογικό κολοσσό.

Πρόσφατα, κατατέθηκε προσφυγή σε βρετανικό δικαστήριο, όπου η Apple κατηγορείται ότι σκοπίμως προώθησε μια αναβάθμιση συστήματος, η οποία όμως επιβράδυνε την απόδοση παλαιότερων συσκευών iPhone.

Ο άνθρωπος που κατέθεσε την προσφυγή ονομάζεται Τζάστιν Γκάτμαν, είναι ακτιβιστής για τα δικαιώματα του καταναλωτή και διεκδικεί αποζημίωση 768 εκατ. λιρών (900 εκατ. ευρώ) για σχεδόν 25 εκατομμύρια χρήστες iPhone στη Βρετανία.

Ο ενάγων υποστηρίζει ότι κατά την αναβάθμιση που έκανε στα κινητά της τηλέφωνα τον Ιανουάριο του 2017, η Apple εισήγαγε ένα εργαλείο διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων απόδοσης σε παλιά μοντέλα iPhone, τα οποία έσβηναν αιφνίδια λόγω εξάντλησης της μπαταρίας.

Ο Γκάτμαν υποστηρίζει ότι η Apple διέθεσε το εργαλείο σε μια προσπάθεια να αποκρύψει το γεγονός ότι οι μπαταρίες των παλαιότερων iPhone αδυνατούσαν να τρέξουν το τελευταίο iOS. Το εργαλείο, όμως, αυτό έκανε τα παλιά iPhone πολύ πιο αργά, αναγκάζοντας τους χρήστες τους να τα αντικαταστήσουν και να αγοράσουν καινούργια.

Επισημαίνει, εξάλλου, ότι η εταιρεία δεν ενημέρωσε ποτέ τους χρήστες ότι το εργαλείο αυτό συμπεριλαμβανόταν στην τότε ενημέρωση του λογισμικού.

«Αντί να κάνει το σωστό και νόμιμο και να προσφέρει στους πελάτες της δωρεάν αντικατάσταση, επισκευή ή αποζημίωση, η Apple προτίμησε να τους παραπλανήσει αποκρύπτοντας ένα εργαλείο της ενημέρωσης λογισμικού που επιβράδυνε τις συσκευές τους έως και κατά 58%» δήλωσε ο Γκάτμαν σύμφωνα με το BBC.

Τα προβλήματα μετά την αναβάθμιση συστήματος αφορούν στα iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus και iPhone X.

Από την πλευρά της, η Apple αρνείται όλες τις κατηγορίες: «Δεν έχουμε κάνει κάτι ποτέ, ούτε θα κάνουμε ποτέ οτιδήποτε περιορίζει εσκεμμένα τη ζωή προϊόντων της Apple ή υποβαθμίζει την εμπειρία χρήστη».

«Στόχος μας ήταν πάντα να δημιουργούμε προϊόντα που οι πελάτες μας αγαπούν, και ένα σημαντικό μέρος αυτού είναι να κάνουμε τα iPhone να διαρκούν όσο γίνεται περισσότερο».

Και στις ΗΠΑ

Παρόμοια υπόθεση είχε επιδικαστεί πριν δύο χρόνια στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, το 2020 η Apple κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 113 εκατ. δολαρίων προκειμένου να αποσυρθεί παρόμοια αγωγή.

Τότε, 33 αμερικανικές πολιτείες είχαν μηνύσει την Apple, λέγοντας ότι επιβράδυνε επίτηδες τις συσκευές της για να ωθήσει τους χρήστες να αγοράσουν νέες συσκευές.

Η αγωγή αφορούσε μια ενημέρωση λογισμικού του 2016 που μείωνε την ταχύτητα των iPhone 6, 7 και SE. Το σκάνδαλο είχε γίνει γνωστό ως «batterygate». Η Apple είχε απαντήσει τότε ότι επιβράδυνε τα κινητά για να αυξήσει τη διάρκεια ζωής των γερασμένων μπαταριών.

Πάντως, ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι τέτοια προβλήματα αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς οι παλιές μπαταρίες έχουν τεχνολογικούς περιορισμούς και είναι δύσκολο να αναβαθμιστούν.

Εξάλλου, κάτι τέτοιο δεν συμφέρει και την Apple, η οποία βγάζει το 84% των εσόδων της από την πώληση νέων συσκευών. Γιατί λοιπόν να βγάζει αναβαθμίσεις ώστε να λειτουργούν καλύτερα τα παλιά της μοντέλα;

Με πληροφορίες από BBC

