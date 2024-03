Neuralink: Παραπληγικός παίζει σκάκι online με το τσιπ εγκεφάλου του Ελον Μασκ

Επίδειξη του πώς δουλεύει το τσιπ εγκεφάλου που υπόσχεται να προσδώσει «τηλεπαθητικές» ικανότητες στους χρήστες, έκανε η εταιρεία του Ελον Μασκ Neuralink, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο ο πρώτος ασθενής που υποβλήθηκε σε επέμβαση, παίζει σκάκι στο διαδίκτυο, κινώντας τον κέρσορα ενός υπολογιστή με τη δύναμη της σκέψης του και της εμφυτευμένης πλακέτας.

Ο Νόλαντ Αρμπό, που ύστερα από ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια κατάδυσης δεν είναι σε θέση να κινήσει ούτε τα χέρια ούτε τα πόδια του, φαίνεται στο βίντεο να ελέγχει με άνεση τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τον Ιανουάριο, η Neuralink είχε εμφυτεύσει το τσιπ της στον εγκέφαλό του. «Η χειρουργική επέμβαση ήταν εξαιρετικά εύκολη», ακούγεται να λέει ο Αρμπό, κατά τη διάρκεια του livestream.

Livestream of @Neuralink demonstrating “Telepathy” – controlling a computer and playing video games just by thinking https://t.co/ov88XOyhJH

