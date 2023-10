Μια διαφορετική ματιά στις εκλογές του Σύριζα

«Habemus Papam»! Ετσι ακριβώς ανακοινώνεται η εκλογή νέου Ποντίφικα στο Βατικανό. Εχουμε Πρόεδρο στον Σύριζα! Μπορούμε να το βροντοφωνάξουμε και εμείς με τη σειρά μας, αφού η εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη πήρε τόση δημοσιότητα όση και η εκλογή του Πάπα! Σήμερα δεν πρόκειται να θίξω θέματα για τα οποία έχετε ήδη διαβάσει ή ακούσει άπειρες τοποθετήσεις. Αντίθετα, πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, αλλά και μετά την εκλογή, ορισμένα γεγονότα θεωρήθηκαν ασήμαντα και δεν σχολιάστηκαν καθόλου. Ομολογώ ότι έχω πολλές παραξενιές. Μία από αυτές είναι να δίνω ιδιαίτερη σημασία στα λεγόμενα «μικροπράγματα». Με την πολύχρονη εμπειρία μου στη δουλειά, στις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και στην πολιτική, έχω διαπιστώσει ότι κάποιος μπορεί να βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα από τα «μικροπράγματα» και όχι από τα μεγάλα θέματα. Ξέρετε, στα μεγάλα θέματα οι άνθρωποι είναι προσεκτικοί και δύσκολα κάνουν λάθη. Αντίθετα στα μικροπράγματα είναι πιο χαλαροί και έτσι αποκαλύπτουν χωρίς να το θέλουν, σημαντικά θέματα που θα ήθελαν να κρύψουν.

– Eλενα Ακρίτα: Η κυρία Ακρίτα, μιλώντας στο Action24, όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να παραιτηθεί προκειμένου να μπει ο κ. Κασσελάκης στη Βουλή απάντησε ως εξής: «Οπως ο Οθωνας Ηλιόπουλος έτσι κι εγώ είμαστε προσωπικές επιλογές του Τσίπρα. Οταν μου έγινε η πρόταση τον Μάιο του 2022 ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη η συμφωνία. Εμένα ο τομέας που με ενδιαφέρει είναι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – γυναίκες, ΑμεΑ, ΛΟΑΤΚΙ κ.ά. Η πρόθεση ήταν ο τομέας αυτός να αναβαθμιστεί σε υπουργείο που θα το αναλάβω. Γι’ αυτό τον λόγο μπήκα και καταλαβαίνω απόλυτα τον Οθωνα και τη στάση του. Θα εξαντλήσω τη θητεία μου όχι γιατί με ενδιαφέρει ο μισθός. Θέλω να δουλέψω εκεί όπου τα πράγματα είναι κανιβαλικά» (protothema.gr 21/9/2023 – σημ. τα έντονα στοιχεία είναι δική μου παρέμβαση).

Η δήλωση αυτής σχολιάστηκε μόνο αναφορικά με το γεγονός ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Η είδηση όμως είναι αλλού. Τον Μάιο του 2022, πριν από τις υποκλοπές και τα Τέμπη, με τη Ν.Δ. στο απόγειο των δημοσκοπήσεων (8,5% διαφορά από Σύριζα και Παράσταση Νίκης 56% έναντι 24%), ο Τσίπρας μοίραζε υπουργεία! Τρία χρόνια μετά τις εκλογές του 2019, η Ν.Δ. δεν είχε καμία δημοσκοπική φθορά, ενώ ο Σύριζα δεν έδειχνε σημεία ανάκαμψης. Εχω επανειλημμένα ισχυριστεί ότι πολλοί πολιτικοί μας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρακαλώ την προσοχή σας. Δεν μιλάμε για δηλώσεις νίκης που γίνονται δημόσια για να τονώσουμε το ηθικό των ψηφοφόρων μας, αλλά για μυστική συμφωνία που δείχνει την πλήρη άγνοια της πραγματικότητας. Και καλά ο Τσίπρας μοιράζει ανέξοδα ελπίδες, αλλά φαίνεται ότι η κ. Ακρίτα το πίστεψε κιόλας γι’ αυτό και μας το δηλώνει τώρα με τόση περηφάνια. Τα συμπεράσματα δικά σας, εγώ αρκεί να προσθέσω τη ρήση του Αλκιβιάδη: «το κυβερνάν εστί προβλέπειν».

– Τα τρολς: Οι φλεγματικοί Αγγλοσάξονες έχουν μια πολύ χαρακτηριστική έκφραση: «A taste of their own medicine», το οποίο μεταφράζεται χαλαρά: «Τώρα γεύονται το δικό τους δηλητήριο». Εξηγούμαι. Ολα αυτά τα χρόνια ο Σύριζα συστηματικά χρησιμοποίησε πληρωμένα τρολς για τη δολοφονία χαρακτήρων. Στις εσωκομματικές εκλογές τα τρολς ξεσάλωσαν ρίχνοντας λάσπη στον ένα ή στον άλλο υποψήφιο. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα.

Ο Σπύρος Ραπανάκης, ο οποίος παραιτήθηκε από τη διεύθυνση της εφημερίδας «Αυγή», αμέσως μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στο Action24: «Στην προεκλογική περίοδο τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, η Αυγή και το Κόκκινο και εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοί μου, βρεθήκαμε στο επίκεντρο μίας μεθοδευμένης επιχείρησης συκοφάντησης, τρομοκράτησης και διάφορα Fake news. Αυτό ξεκίνησε και από κεντρικά στελέχη του κόμματος που στήριξαν τη νέα ηγεσία. Αυτές οι επιθέσεις και η πολιτική δολοφονίας χαρακτήρων στην πραγματικότητα δεν καταδικάστηκαν από κορυφαία στελέχη του κόμματος ή από τον κύριο Κασσελάκη».

Οταν κάποιος έχει μάθει μόνο να βρίζει, τότε συνεχώς θα βρίζει αυτόν που θεωρεί αντίπαλό του. Αυτό έγινε στην προεκλογική περίοδο. Τα τρολς ξεσάλωσαν! Θα κλείσω το θέμα αυτό με τη ρήση του Αισχύλου: «Εστι δίκης οφθαλμός, ος τα πανθ’ ορά».

– Οι χαμένοι της Α΄ Κυριακής. Περιοριστήκαμε στους μονομάχους και αγνοήσαμε τους άλλους τρεις: Ευκλείδη Τσακαλώτο – 8,9%, Νίκο Παππά – 8,7% και Στέφανο Τζουμάκα – 1,3%. Αρχίζουμε από τον τελευταίο. Αντιλαμβάνομαι τη συμμετοχή κάποιου υποψηφίου που δεν έχει ελπίδες να κερδίσει, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα ποσοστό ώστε σε περίπτωση οριακών αποτελεσμάτων να γίνει ρυθμιστής στη Β΄ Κυριακή. Αυτό είναι θεμιτό και πρακτική που ακολουθούν αρκετοί. Οταν όμως καταλήγεις με το 1,3%, σημαίνει ότι δεν έχεις καμία αντίληψη της πραγματικότητας. Ο κ. Τζουμάκας διετέλεσε σημαντικό στέλεχος και υπουργός του ΠΑΣΟΚ και πήγε στον Σύριζα γιατί πίστεψε ότι τον εκφράζει καλύτερα. Λυπάμαι, αλλά η αντίληψή του για την πολιτική φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένη ή και αυτός έπεσε θύμα κολάκων που πάντοτε βρίσκονται στο περιβάλλον των πολιτικών.

Εξίσου απογοητευτική είναι και η επίδοση των άλλων δύο. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ήταν επικεφαλής της Ομπρέλας, της μεγαλύτερης τάσης μέσα στον Σύριζα και πρώην υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Εντούτοις συγκέντρωσε ένα πενιχρό μονοψήφιο ποσοστό. Το ίδιο και ο Νίκος Παππάς, ο οποίος ήταν κολλητός του μεγάλου αρχηγού και πρακτικά ο «αντ’ αυτού». Τι αποκαλύπτουν αυτά τα ποσοστά; Η δική μου ερμηνεία είναι εξαιρετικά απλή. Οι ψηφοφόροι του Σύριζα με την ψήφο τους δήλωσαν ουσιαστικά ότι όλη η προηγούμενη ηγεσία του Σύριζα έχει ξοφλήσει. Για να επαναλάβω τη διαπίστωση της Μελίνας: «Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πια».

– Το «φαινόμενο» Κασσελάκη: Σαν συνέχεια της προηγούμενης ενότητας ελάτε να δούμε αυτό που όλοι ονομάζουν «φαινόμενο» Κασσελάκη. Αναμφισβήτητα ο Στέφανος διαθέτει όλο το επικοινωνιακό πακέτο. Είναι ωραίος, αθλητικός με δυναμικό σαγόνι, τέλεια οδοντοστοιχία, έξυπνος, καλοσπουδαγμένος, αυτοδημιούργητος, πλούσιος και έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα. Φτάνουν αυτά για να εκλεγεί Πρόεδρος του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης; Αντικειμενικά δεν φτάνουν. Τι συνέβη, λοιπόν; Θα το περιγράψω με όρους ποδοσφαιρικούς. Η ομάδα που ήταν πρωταθλήτρια (2015-2019) άρχισε να παρουσιάζει ραγδαία πτώση στα παιχνίδια της. Μάλιστα, στην τελευταία σεζόν (2023) δέχτηκε ντροπιαστικές ήττες και κόντεψε να υποβιβασθεί. Οι οπαδοί είναι έξαλλοι με τη διοίκηση, η οποία αντιδρά με τη μεταγραφή «αεροδρομίου»: Στέφανος Κασσελάκης. Εμφανίζεται σαν τον Μεσσία σε ένα κατατροπωμένο κόμμα και φυσικά δίνει ελπίδα. Είναι προσεκτικός ώστε να μη δίνει συνεντεύξεις όπου μπορεί να αποκαλυφθεί η πολιτική γύμνια του. Περιορίζεται σε έξυπνα μικρά video με μονολόγους και συνθήματα. Χρησιμοποιεί την επικοινωνία στο έπακρο και εκμεταλλεύεται τη σιγουριά της αντιπάλου του κάνοντας πραγματική προεκλογική καμπάνια.

Η κ. Αχτσιόγλου την πάτησε όπως ο λαγός με τη χελώνα. Ηταν το φαβορί και υποτίμησε τον αντίπαλό της. Από την «Κ» της 8ης Ιουλίου 2023, στη στήλη «Θεωρείο» του Στ. Παπαντωνίου, πληροφορήθηκα ότι ο καθηγητής Νίκος Μαραντζίδης ανέλαβε την προεκλογική καμπάνια της κ. Αχτσιόγλου. Θανάσιμο σφάλμα. Με δεδομένο ότι ο κ. Μαραντζίδης ήταν σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα για τις εκλογές που κατέληξαν σε συντριπτική ήττα του Σύριζα, εγώ αν ήμουν υποψήφιος ούτε φωτογραφία δεν θα έβγαζα με τον κ. Μαραντζίδη. Είναι θεμελιώδης κανόνας της επικοινωνίας: Αν διεκδικείς κάτι, φροντίζεις να αποσυνδεθείς με πρόσωπα που έχουν σχέσεις με τους χαμένους.

Προσωπικά, δεν βλέπω κανένα φαινόμενο, αλλά την επιβεβαίωση ότι «ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται».

– Στέφανος Κασσελάκης: Διαπιστώσαμε ότι ο εκλεγείς Πρόεδρος απέφυγε συστηματικά να εμφανιστεί σε πολιτικές εκπομπές μετά την υποψηφιότητά του. Νομίζω ότι εμφανίστηκε μόνο σε εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, όπου δεν τα πήγε και πολύ καλά. Πριν όμως βάλει υποψηφιότητα, μίλησε για 20 λεπτά στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, σαν στέλεχος του Σύριζα. Σαν στέλεχος πήγαινε σε εκπομπές. Μετά την υποψηφιότητα αρνήθηκε σχεδόν σε όλους. Μια εξήγηση υπάρχει: Φοβόταν μήπως κάνει το μοιραίο λάθος. Τα συμπεράσματα δικά σας!

Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.