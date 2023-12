Ο Καβάφης και «Το τελευταίο ταγκό στην Αλεξάνδρεια»

«Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο;». Μέγα ερώτημα και διαχρονικό. Μια προσέγγιση επιχειρεί το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με έναν κύκλο εκθέσεων αποκλειστικά αφιερωμένων στο καλλιτεχνικό έργο γυναικών ή καλλιτεχνών που αυτοπροσδιορίζονται ως θηλυκότητες. Μέχρι και το επόμενο φθινόπωρο, όλο το μουσείο θα έχει καταληφθεί σταδιακά από τη γυναικεία καλλιτεχνική δημιουργία. [Leda Papaconstantinou / In The Name Of (2007)]