«Το πρόβλημα των τριών σωμάτων»

Εντυπη Εκδοση. Η τηλεοπτική σειρά «3 Body Problem» (Netflix) βασίζεται στο ομότιτλο έργο του Λιου Σιτσίν, διάσημου Κινέζου συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας. Την ιδιαίτερη σημειολογία του έργου έχει προσέξει ο σημαντικός Αμερικανός αρθρογράφος και συγγραφέας Ρος Ντούθατ (Ross Douthat), ο οποίος γράφει στους New York Times (ΝΥΤ), ενώ έχει διατελέσει και συντάκτης ενός άλλου φιλελεύθερου αμερικανικού εντύπου, του περιοδικού The Atlantic.

Ο Ντούθατ θεωρείται από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές του αμερικανικού συντηρητισμού. Γεννημένος το 1979, στηλιτεύει την –πτωτική– πορεία του χριστιανισμού στην αμερικανική κοινωνία (ο ίδιος είναι καθολικός), ενώ υπογράφει ως συγγραφέας και το επιτυχημένο «Η παρηκμασμένη κοινωνία: Πώς γίναμε θύματα της ίδιας μας της επιτυχίας» (The Decadent Society: How We Became the Victims of Our Own Success, 2020).

Ενα από τα τελευταία άρθρα του στους ΝΥΤ είναι αφιερωμένο στο «3 Body Problem», στο οποίο τονίζει πόσο τον εντυπωσίασε το «ασυνήθιστο γεωπολιτικό βάρος που το συγκεκριμένο έργο λαϊκής ψυχαγωγίας κουβαλάει. Σε μια εποχή στην οποία οι σινοαμερικανικές σχέσεις ξεχωρίζουν για την έλλειψη συστηματικής πολιτισμικής ανταλλαγής, εδώ έχουμε ένα ευπώλητο βιβλίο γραμμένο από εκπρόσωπο του κατεξοχήν αντιπάλου μας, το οποίο εκφράζει ζητήματα σύγκρουσης πολιτισμών, προσαρμοσμένα για τις ανάγκες της λαϊκής ψυχαγωγίας και για ένα αμερικανικό κοινό. Δεν υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ένα μείζον κομμάτι της ποπ κουλτούρας κινείται με τόση καθαρότητα πάνω σε αμφιλεγόμενους προβληματισμούς, οι οποίοι έχουν οδηγήσει σε σύγκρουση μεγάλων δυνάμεων και που μπορεί και αυτή με τη σειρά της να οδηγήσει σε πόλεμο».

Το (τηλεοπτικό) «3 Body Problem» ξεκινά στα χρόνια της Πολιτιστικής Επανάστασης, στην Κίνα του 1966: μια νεαρή κοπέλα, η πολλά υποσχόμενη φυσικός Γιε Γουεντζί, βλέπει τον πατέρα της (που είναι καταξιωμένος φυσικός) να δολοφονείται άγρια σε μία από τις διαβόητες δημόσιες λαϊκές δίκες που στήθηκαν τότε. Αργότερα, η ίδια συλλαμβάνεται και στέλνεται σε ένα απομονωμένο αστρονομικό παρατηρητήριο. Το καθεστώς τη φοβάται, αλλά ταυτόχρονα εκτιμά το σπάνιο επιστημονικό της υπόβαθρο. (Οσοι σκοπεύουν να δουν τη σειρά, ας εγκαταλείψουν κάπου εδώ την ανάγνωση.)

Εκεί, θα έρθει σε επαφή με έναν εξωγήινο πολιτισμό, τους Σαν-τι, που αναζητά σωτηρία από τον καταδικασμένο πλανήτη του, ο οποίος βρίσκεται σε ένα τριπλό αστρικό σύστημα (τρεις ήλιους), με αποτέλεσμα, οι βαρυτικές δυνάμεις των αστέρων αυτών να καταστρέφουν κάθε ζωή πάνω στον πλανήτη.

Η Γιε, απελπισμένη από το ανθρώπινο είδος, «προσκαλεί» τους Σαν-τι να αποικίσουν τη Γη. Η επιλογή της αυτή θα επηρεάσει, πολλές δεκαετίες αργότερα, μια ομάδα νέων αλλά ιδιοφυών επιστημόνων από την Αμερική και τη Βρετανία, καθώς επίσης τις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ τους.

Αυτή την ιστορία θα παρακολουθήσουμε αυτή την εβδομάδα, μέσα και από τον προβληματισμό του Αμερικανού αρθρογράφου και τη γενικότερη στάση του Κινέζου συγγραφέα.