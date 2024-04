Κι από χειμώνα, Αύγουστο…

Εως τις 29 Ιουνίου παρατείνεται η ατομική έκθεση της Αρτέμιδος Ποταμιάνου υπό τον τίτλο «I want to be the Hero of my story», στην ΕΝΙΑ Gallery (Μεσολογγίου 55, Πειραιάς). Στην έκθεση παρουσιάζονται πέντε in situ εγκαταστάσεις, συνθέτοντας ένα πολυεπίπεδο αφήγημα για τη γυναικεία συνθήκη.