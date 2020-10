Στην Ελλάδα ο βοηθός ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Η προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας από την Ανατολική Μεσόγειο και την περιοχή των Βαλκανίων βρίσκεται στο επίκεντρο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ελλάδα ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κλαρκ Κούπερ.

Ο κ. Κούπερ θα συναντηθεί με ανώτερους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους στην Αθήνα και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Κρήτη, όπου θα επισκεφτεί τη ναυτική βάση της Σούδας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «στην Ελλάδα, 14-18 Οκτωβρίου, ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών Κούπερ θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με ανώτερους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους στην Αθήνα σχετικά με τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, από την Ανατολική Μεσόγειο έως και τα Βαλκάνια. Στη συνέχεια, ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών Κούπερ θα επισκεφθεί τη Ναυτική Βάση της Σούδας, μια από τις βασικές τοποθεσίες της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας, όπου η διευρυμένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) προάγει τη συνεχώς αναπτυσσόμενη συνεργασία μας με την Ελλάδα και τους Συμμάχους στο ΝΑΤΟ».

Τον κ. Κούπερ καλωσόρισε στην Ελλάδα ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρεϊ Πάιατ. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να αξιοποιήσουμε την τεράστια πρόοδο από την ιστορική επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα, για την προώθηση μιας στρατιωτικής σχέσης που είναι από τις ισχυρότερες στην Ευρώπη» ανέφερε ο πρέσβης των ΗΠΑ μέσω Twitter.

Welcome to Greece @AsstSecPM Cooper! We look forward to working with you to build on the tremendous progress from @SecPompeo’s historic visit to Greece to advance a military relationship that is among the strongest in Europe. pic.twitter.com/FZMErOtpBf

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) October 14, 2020