Η Ανατολική Μεσόγειος στο επίκεντρο συνάντησης Δένδια – Πάιατ

To ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας με τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρεϊ Πάιατ.

Η συνάντηση τους πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στο υπουργείο Εξωτερικών.

Οι δύο άνδες συζήτησαν, επίσης, για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών και άλλα περιφερειακά ζητήματα.

