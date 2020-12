Το βιβλίο Ομπάμα, o Kυρ. Μητσοτάκης και ο Αλ. Τσίπρας

«Οι επιλογές και οι πολιτικές συμπεριφορές Ομπάμα αξίζει να περάσουν τον Ατλαντικό για να φτάσουν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», σημείωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης στο μήνυμά του, που μεταδόθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου του 44ου προέδρου των ΗΠΑ «Γη της Επαγγελίας» (εκδόσεις Athens Bookstore).

Ο πρωθυπουργός στάθηκε σε δύο χαρακτηριστικά που, όπως είπε, διατρέχουν όλο το βιβλίο του Μπαράκ Ομπάμα. «Πρώτον, στο διαρκές ερώτημα που θέτει ο πρόεδρος στον εαυτό του, αν, κάθε φορά, αποφάσιζε σωστά. Αυτή η αγωνία νομίζω ότι κρατά κάθε ηγέτη προσηλωμένο στον στόχο του, αλλά και σε επαφή με τους συμπολίτες του. Και, δεύτερον, θέλω να σταθώ στο σύνθημα: Yes, we can. Τρεις λέξεις, που χειραφετήθηκαν απ’ την προεκλογική του εκστρατεία για να πυροδοτήσουν την πολιτική του συνολικά. Πεποίθηση, που και εγώ πιστεύω ότι, όταν τη συμμερίζονται πολλοί, τότε γίνεται συλλογική κίνηση που οδηγεί σε πραγματικά – σε χειροπιαστά αποτελέσματα», σημείωσε.

Ο Αλ. Τσίπρας σημείωσε στο μήνυμά του ότι «η αλήθεια του Ομπάμα είναι και τα όρια τα οποία ο ίδιος έθεσε για τη διακυβέρνησή του: από τη μία ο ρεαλισμός και από την άλλη το όραμα. Οι αναγκαίοι συμβιβασμοί, αλλά και η πολιτική σύγκρουση».

«Αγωνίστηκε για μια ισχυρή Ευρώπη και για μια συμμαχία για μια ισχυρή Ευρώπη», ανέφερε ο Πρ. Παυλόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι «ο Ομπάμα απέδειξε τον ανθρωπισμό του και τις ευαισθησίες του όταν προσχώρησε αμέσως στη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή». Για τη μυστική διαμεσολάβηση Ομπάμα υπέρ της Ελλάδας, μετά την άρνηση της ΕΚΤ να αυξήσει τα όρια του δανεισμού των ελληνικών τραπεζών, μίλησε ο Παν. Πικραμμένος.