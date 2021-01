Συνάντηση Δένδια-Ντι Μάιο: «Χρήσιμη η ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων»

Συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι Ντι Μάιο, στη Ρώμη, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο Ιταλός κορυφαίος διπλωμάτης υποδέχθηκε τον κ. Δένδια, νωρίτερα, σε εγκάρδιο κλίμα.

Στο επίκεντρο της συναντήσεως τους βρέθηκαν οι σχέσεις και η συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και οι πρόσφατες, περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

«Την Ελλάδα και την Ιταλία συνδέουν ισχυροί δεσμοί, στενή συνεργασία και ο κοινός στόχος για μία ισχυρή Ευρώπη» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε σχετική ανάρτηση του στο Twitter.

Σημειώνεται ότι ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στην Πορτογαλία, η οποία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. για το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Πριν αναχωρήσει για τη Λισσαβόνα ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπογράμμισε: «Είχαμε σήμερα μία πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον Ιταλό ομόλογό μου Λουίτζι Ντι Μάιο. Καλύψαμε όλα τα θέματα και των διμερών μας σχέσεων, δηλαδή από την Ιταλική πλευρά την επικύρωση της συμφωνίας για τις θαλάσσιες ζώνες αλλά και τα οικονομικά θέματα, και από την άλλη τα ευρύτερα θέματα της περιοχής μας, δηλαδή την τουρκική προκλητικότητα. Τον ενημέρωσα για την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών στις 25 Ιανουαρίου, την ευρύτερη τουρκική συμπεριφορά στην Ανατολική Μεσόγειο και ακόμη τα ζητήματα που αφορούν τη Λιβύη και τον East Med».

Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, από την ατζέντα δεν έλειψε ούτε το μεταναστευτικό.

«Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να έχουμε μία διαρκή και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων με την Ιταλία. Του κατέστησα, επίσης, σαφές ότι παρά το ότι σεβόμαστε την απόφασή τους και τη στάση τους η ελληνική πλευρά θα επιθυμούσε μία ισχυρότερη Ιταλική στήριξη στο θέμα των κυρώσεων», τόνισε.

Στη Λισαβόνα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Αουγκούστο Σάντος Σίλβα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, οι συζητήσεις θα εστιάστουν, μεταξύ άλλων, σε προτεραιότητες και θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ευρωτουρκικών σχέσεων.

