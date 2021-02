Επικοινωνία Δένδια – Μπλίνκεν: Στο υψηλότερο σημείο οι διμερείς σχέσεις

Tηλεφωνική επικοινωνία είχε νωρίτερα τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον νέο Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν.

Οι δύο υπουργοί διαπίστωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν φθάσει στο υψηλότερο σημείο τους και στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας εξετάσθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενδυνάμωσης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό και στον αμυντικό τομέα, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

I spoke by phone to US FM @StateDept @SecBlinken. Both recognized that bilateral relations between the two countries have reached their highest level ever. (1/4)

