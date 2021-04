Σταδιακή άρση lockdown: Το σχέδιο των 24 ημερών και τα εμπόδια

Συγκεκριμένο οδικό χάρτη ανοίγματος αμέσως μετά το Πάσχα παρουσίασε χθες, με προσωπικό του μήνυμα, ο πρωθυπουργός. Ο Κυρ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νέα έξαρση, τη Δευτέρα του Πάσχα, 3 Μαΐου, ανοίγει η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους, μία εβδομάδα μετά, στις 10 του μηνός, επιστρέφουν στα θρανία και οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες, δηλαδή τα παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου, και το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός και παράλληλα απελευθερώνονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους πολίτες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία από τις 3 Μαΐου, ημέρα επαναλειτουργίας της εστίασης, διευρύνεται έως τις 11 το βράδυ.

Διαβάστε επίσης

⇒Πάσχα 2021: Μέτρα, ωράρια και προβλέψεις

Παντού τεστ

Ο πρωθυπουργός έδωσε και το στίγμα για το πώς θα γίνει το σχεδιαζόμενο άνοιγμα, τονίζοντας την ανάγκη τήρησης των υγειονομικών κανόνων, αλλά και τη γενικευμένη χρήση των self tests, η διανομή των οποίων, όπως είπε, ήδη από τη Μεγάλη Εβδομάδα θα τριπλασιαστεί σε όλη την επικράτεια. Για παράδειγμα, το self test θα είναι υποχρεωτικό για τους εργαζομένους στην εστίαση, ενώ τα τεστ θα έχουν κομβικό ρόλο και στο άνοιγμα του τουρισμού για όσους επισκέπτες δεν έχουν εμβολιαστεί. Βεβαίως, η υποχρεωτικότητα του self test θα ισχύει και για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Τα τρία «όπλα»

Ο κ. Μητσοτάκης στην έναρξη του διαγγέλματός του αναφέρθηκε στα τρία μεγάλα «όπλα» που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας: τους εμβολιασμούς, τα self tests και τη βελτίωση του καιρού, που επιτρέπουν να προχωρήσουμε στο προσεκτικό άνοιγμα.

Ειδικά για τους εμβολιασμούς το διάγγελμα είχε και μία είδηση, καθώς ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως από την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για τους 30 και άνω. Από εκεί και πέρα, ο κ. Μητσοτάκης για μία ακόμα φορά αναφέρθηκε εκτενώς στα εμβόλια λέγοντας πως «είναι αποτελεσματικά και το τείχος ανοσίας χτίζεται με γρήγορους ρυθμούς», προσθέτοντας πως «είναι, δυστυχώς, γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων διασωληνώνονται είναι, πλέον, ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας». Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, ανέφερε πως «παρά την άψογη οργάνωσή τους, δεν είμαστε ακόμα στα ποσοστά που θα θέλαμε, ιδίως μεταξύ των πλέον ευπαθών» και ζήτησε να θωρακιστούν οι πολίτες εμβολιαζόμενοι.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο ελήφθη η απόφαση να μην επιτραπεί η μετακίνηση από νομό σε νομό για τις γιορτές. «Η Αττική και οι μεγάλες πόλεις έχουν ακόμα πολλούς φορείς της CΟVID», σημείωσε, προσθέτοντας πως «η μαζική μετακίνησή τους ενέχει τον κίνδυνο να διασπείρει τον ιό παντού. Και ξέρουμε ότι οι νοσηλείες στην περιφέρεια είναι δύσκολες. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε όχι μόνο τις διακοπές μας, αλλά και την υγεία των κατοίκων στα χωριά και στα νησιά μας». Στο κλείσιμο του διαγγέλματός του ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε αυτό που είχε πει και σε προηγούμενες παρεμβάσεις του: ο στόχος είναι μέσω αυτής της διαδικασίας να έρθουμε πιο κοντά «σε ένα καλοκαίρι μεγαλύτερης ελευθερίας και ευημερίας».