Εμβολιασμένοι: «Προτεραιότητα» στην ψυχαγωγία – Εξετάζεται και λοταρία

Τα κίνητρα για τους εμβολιασμένους που ισχύουν ήδη είναι η απαλλαγή από self test (εργαζόμενοι) και η μη υποχρέωση καραντίνας σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα (φωτ. INTIME NEWS).

Η μόνη προστασία από τη μετάλλαξη «Δέλτα» είναι ο εμβολιασμός, επανέλαβε και χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξής Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Με δεδομένο πως οι εμβολιασμοί το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν κάμψη, η επιστροφή του πρωθυπουργού χθες το βράδυ στην Αθήνα σηματοδοτεί και την επιστροφή της συζήτησης για επιπλέον κίνητρα σε εμβολιασμένους, ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά υπό τον φόβο και της μετάλλαξης «Δέλτα», που όπως λένε οι ειδικοί έως τα τέλη Αυγούστου θα έχει επικρατήσει στη χώρα. Με δεδομένο, δε, πως η συγκεκριμένη μετάλλαξη «χτυπά» κυρίως νέους σε ηλικία και ανεμβολίαστους, η κυβέρνηση αναμένεται ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα –κατά πληροφορίες με διάγγελμα του ίδιου του πρωθυπουργού– να προβεί σε νέες ανακοινώσεις με θέμα «κίνητρα για εμβολιασμένους».

Υπενθυμίζεται πως τα κίνητρα ήδη ισχύουν, καθώς οι εργαζόμενοι που έχουν κάνει το εμβόλιο απαλλάσσονται από το self test, από την καραντίνα σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, ενώ και η μετακίνηση στα νησιά γίνεται ελεύθερα. Τα παραπάνω κίνητρα αναμένεται να επεκταθούν, με τις τελικές αποφάσεις ωστόσο να μην έχουν ακόμα «κλειδώσει», κάτι που πιθανότατα θα γίνει εντός του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκονται τα εξής: Αύξηση της πληρότητας των τετραγωνικών για τις επιχειρήσεις που θα βάζουν εντός του κλειστού χώρου που διαθέτουν μόνο τους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί. Το συγκεκριμένο μέτρο αυτομάτως αποκλείει από πολλούς χώρους τους μη εμβολιασμένους. Ετερο κίνητρο που μπορεί να ενεργοποιηθεί είναι η συμμετοχή σε μη εμβολιασμένους σε μαζικές δραστηριότητες –όπως για παράδειγμα οι συναυλίες– μόνο με την επίδειξη rapid test ή μοριακού, το οποίο βεβαίως θα επιβαρύνει την τσέπη τους. Στην κυβέρνηση υπάρχει ούτως ή άλλως η πεποίθηση πως τα self tests, από τη στιγμή που ο εμβολιασμός έχει ανοίξει για όλες τις ηλικιακές ομάδες, πρέπει σταδιακά να αντικατασταθούν από τα rapid και τα μοριακά που είναι πιο αξιόπιστα, καθώς το self test αποτέλεσε ένα πρώιμο εργαλείο για να ανοίξει με ασφάλεια η αγορά. Τώρα πλέον δεν βρισκόμαστε στην ίδια φάση.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται στους εργαζομένους που αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο να είναι υποχρεωτική η διενέργεια μία ή δύο φορές την εβδομάδα rapid test. Τέλος, ακόμα ένα μέτρο που εξετάζεται και αφορά κυρίως τους νέους είναι κατά τα πρότυπα των ΗΠΑ η διενέργεια κάποιου είδους λοταρίας ή «δώρου» που θα αφορά τους νέους. Ακόμα ένα κίνητρο που θεωρείται πολύ πιθανόν να ανακοινωθεί είναι η προτεραιότητα για είσοδο στα γήπεδα σε όσους έχουν κάνει το εμβόλιο. Αρχής γενομένης από τα εισιτήρια διαρκείας. Η γενική φιλοσοφία πάντως είναι πως ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα οι εμβολιασμένοι θα έχουν πολύ ευκολότερη ζωή από τους μη εμβολιασμένους, οι οποίοι δεν θα αποκλείονται από δραστηριότητες, αλλά θα τις κάνουν με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Οι επιπτώσεις μελλοντικά μπορεί να είναι και μαζικές, καθώς όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας, ερωτηθείς εάν υπάρχει το ενδεχόμενο «κλεισίματος», είπε πως είναι πιθανόν να δούμε τοπικά lockdown σε περιοχές με χαμηλή κάλυψη. «Είναι λάθος να έχει κανείς τη δυνατότητα και να μην εμβολιάζεται», ανέφερε.

Καμπάνια για νέους

Την ίδια ώρα, στην κυβέρνηση προσανατολίζονται άμεσα για την έναρξη μιας καμπάνιας στο πλαίσιο της πειθούς που θα αφορά νέους και θα ξεδιπλωθεί κυρίως στα social media. Η καμπάνια θα ενημερώνει για τον εμβολιασμό και θα καλεί τους 18-35 να πάνε να κάνουν το εμβόλιο, καθώς όπως έχει αποδειχτεί, η μετάλλαξη «Δ» είναι 60% πιο μεταδοτική και αφορά περισσότερο τις νέες ηλικίες.