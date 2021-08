Δένδιας από Ισραήλ: Χτίζουμε γέφυρες σταθερότητας όταν άλλοι προσπαθούν να αναβιώσουν αυτοκρατορίες

«Υπάρχουν χώρες στη γειτονιά μας που, σε αντίθεση ακόμη και με το συμφέρον των κοινωνιών τους, προσπαθούν να αναβιώσουν παλιές αυτοκρατορίες και παλιές αντιλήψεις», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ.

«Κυριολεκτικά θαμμένες στην άμμο του παρελθόντος», τόνισε και συμπλήρωσε: «Και χρησιμοποιούν πολλά εργαλεία. Στρατιωτικές εισβολές σε άλλες χώρες, ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών, ασύμμετρος πόλεμος, πόλεμος δι’ αντιπροσώπων. Και, φυσικά, μερικές φορές εργαλειοποιούν τη μετανάστευση, κάτι εντελώς απαράδεκτο».

«Η κοινή μας προσπάθεια είναι ότι αυτά δεν πρέπει ποτέ να πετύχουν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως με τους ομολόγους του Νίκο Χριστοδουλίδη και Γαΐρ Λαπίντ εξέτασαν τις εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

«Θρησκευτικός φανατισμός, τρομοκρατία, ένα “τόξο φονταμενταλισμού” που εκτείνεται από τη Βόρεια Αφρική στην Ανατολική Μεσόγειο και φτάνει μέχρι την Κεντρική Ασία και το Αφγανιστάν», ανέφερε.

Αναφερόμενος στο Αφγανιστάν, τόνισε ότι «οι Ταλιμπάν θεωρούν την Τουρκία σύμμαχο, έκαναν σαφή δήλωση ότι η Τουρκία είναι μια φιλική χώρα. Και η Χαμάς συνεχάρη τους Ταλιμπάν».

«Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων του σήμερα είναι μαζί με φίλους, χτίζοντας γέφυρες σταθερότητας και ευημερίας για όλους, ανοιχτές σε όλες τις πρόθυμες χώρες στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και ακόμη και πέρα», επεσήμανε.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε ακόμη τους ομολόγους του Νίκο Δένδια και Γαΐρ Λαπίντ για την «αλληλεγγύη και την έμπρακτη υποστήριξή» τους στις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα.

Κεντρικό θέμα στην τριμερή σύνοδο ήταν άλλωστε οι τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας των τριών χωρών, ξεκινώντας από την πολιτική προστασία. Στόχος ήταν ακόμη να βρεθούν νέοι τρόποι για να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή στρατηγικών εταίρων στο τριμερές σχέδιο.

«Πιστεύουμε ότι κι άλλες χώρες θα μοιραστούν τελικά τις ίδιες αρχές μαζί μας και τις ίδιες αξίες μαζί μας», σημείωσε.

Τέλος, η συνάντηση είχε ως στόχο την ενίσχυση της ισχυρής διμερούς σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, ανέφερε ο κ. Δένδιας, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Ισραήλ έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ.

Το πρόγραμμα του κ. Δένδια στο Ισραήλ περιλαμβάνει συνάντηση και με τον πρόεδρο της χώρας, Ιτσχάκ Χέρτζογκ.

