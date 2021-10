Το κείμενο της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ (φωτογραφίες)

Υπεγράφη τo τροποποιητικό πρωτόκολλο της πενταετούς Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ.

Στις δηλώσεις του, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Αντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε αξιόπιστο σύμμαχο και πυλώνα σταθερότητας την Ελλάδα και ευχαρίστησε τη χώρα μας, εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, για την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, αλλά και για τις καλές σχέσεις Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών.

Secretary Blinken and Foreign Minister Dendias signing the US-Greece Mutual Defense Strategic Agreement. They both stressed its strategic importance, Dendias noted the U.S. use of more Greek bases while Blinken its indefinite extension. pic.twitter.com/mjkHh4aAUV

— Katerina Sokou (@KaterinaSokou) October 14, 2021