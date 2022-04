Ολυμπιακός – Σαχτάρ: Το «ευχαριστώ» του Ουκρανού πρέσβη – Παρακολούθησε τον αγώνα με τον Νίκο Δένδια

Τον φιλικό αγώνα με αντιπολεμικό χαρακτήρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ παρακολούθησαν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Ουκρανό πρέσβη στην Ελλάδα, Σεργκέι Σουτένκο.

Ο Ουκρανός πρέσβης ευχαρίστησε τον υπουργό Εξωτερικών, καθώς και την Ελλάδα, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Twitter, με φωτογραφίες από τον αγώνα.

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Δένδιας έγραφε: «Με τον πρέσβη της Ουκρανίας στον φιλικό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Σαχτάρ στο γήπεδο Καραϊσκάκη, τον πρώτο από μια σειρά αγώνων που θα δώσει η ομάδα της Ουκρανίας σε Ευρώπη και Αμερική. Τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική στήριξη των Ουκρανών προσφύγων».

Thank you, Minister! Thank you, Greece! https://t.co/SzFAsSPyg3

— Sergii Shutenko (@Sergii_Shutenko) April 9, 2022