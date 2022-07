Συνάντηση Κ. Μητσοτάκη με τον Τ. Σαράντος της Netflix

Με τον συνδιευθύνοντα σύμβουλο (Co-CEO) της αμερικανικής συνδρομητικής πλατφόρμας και εταιρείας παραγωγής Netflix Τεντ Σαράντος συναντήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα σχέδια της κυβέρνησης για τον οπτικοακουστικό τομέα, η οικονομική και πολιτιστική αξία του κλάδου, αλλά και η ευκαιρία που προσφέρει για την προβολή και ανάδειξη της Ελλάδας στην παγκόσμια σκηνή.

Το «παρών» έδωσαν ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος και ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

Το βράδυ, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε ξανά με τον Co-CEO του Netflix σε εκδήλωση αφιερωμένη στην καινοτομία και στην ελληνική επιχειρηματικότητα στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, την οποία διοργάνωσε η Endeavor Greece με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών παρουσίας της στην Ελλάδα. Τη συζήτηση συντόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος συνιδρύτρια της Endeavor, Λίντα Ρότενμπεργκ.

Την Ελλάδα επιλέγει για τα κινηματογραφικά γυρίσματά του μεγάλος αριθμός ξένων εταιρειών παραγωγής λόγω και των επενδυτικών κινήτρων και φορολογικών απαλλαγών που δίδονται. Αυτό έπραξε και το Netflix που πραγματοποίησε, πριν από μερικά χρόνια, τα γυρίσματα της ταινίας «Μπέκετ» με πρωταγωνιστή τον Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον στην Ελλάδα.

Ο Τεντ Σαράντος γεννήθηκε το 1964 στο Φοίνιξ της Αριζόνας, με τον προπάππο του –με αρχικό όνομα Καρυωτάκης– να μεταναστεύει σε νεαρή ηλικία στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Σάμο. Οταν ήταν στο σχολείο, ξεκίνησε να απασχολείται μερικώς σε ένα από τα καταστήματα της αλυσίδας βιντεοκλάμπ Arizona Video Cassettes και αργότερα ανέλαβε τη θέση του επικεφαλής έχοντας υπό τη διαχείρισή του οκτώ καταστήματα. Το 1988 έγινε διευθυντής πωλήσεων και λειτουργιών ενός από τους μεγαλύτερους διανομείς οπτικοακουστικού περιεχομένου στις ΗΠΑ, της East Texas Distributors, ενώ μέχρι τον Μάρτιο του 2000, ο Τεντ Σαράντος είχε τη θέση του αντιπροέδρου στην αλυσίδα ενοικίασης κασετών με περισσότερα από 500 καταστήματα West Coast Video. Μία από τις βασικές του αρμοδιότητες ήταν η μετάβαση της εταιρείας από την τεχνολογία VHS σε DVD. Στη Netflix βρίσκεται από το 2000, έχοντας συνδεθεί με δημοφιλείς οπτικοακουστικές παραγωγές, όπως η σειρά «House of Cards» και «Orange is the new black».

Η Λίντα Ρότενμπεργκ, που συντόνισε τη συζήτηση μεταξύ του Ελληνα πρωθυπουργού και του Τεντ Σαράντος, είναι Αμερικανίδα επιχειρηματίας, έχοντας ιδρύσει την Endeavor που έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών. Ορισμένες από τις ελληνικές επιχειρήσεις – μέλη της είναι η Spotawheel, η Frezyderm, η Softomotive, η Workable, η Instashop και η Matternet.