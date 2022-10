Μητσοτάκης: Ελληνικές προτάσεις στα μέτρα της Κομισιόν για το αέριο

Χαιρετίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της της ενεργειακής κρίσης και θεωρεί πως, με βάση το ολοκληρωμένο πακέτο των προτάσεων αυτών, προκύπτει μια ευκαιρία να αποκαταστήσει η Ευρώπη τον έλεγχο στις αγορές ενέργειας στο ερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σε αναρτήσεις του στο Twitter, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στην ενσωμάτωση δύο ελληνικών προτάσεων στο πακέτο της Κομισιόν.

The upcoming European Council is an opportunity to reestablish control over our energy markets by placing a limit on prices and reducing extreme volatility. This can be a decisive step in our effort to lower energy prices for European citizens and businesses.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 18, 2022