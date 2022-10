Δένδιας από Κίεβο: Aκλόνητη η στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στο Κίεβο.

Ο κ. Δένδιας τόνισε εκ νέου την ακλόνητη στήριξη της Ελλάδας στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και όλων των χωρών και επανέλαβε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και της Ελληνικής Κοινότητας της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας και ο κ. Κουλέμπα αναγκάστηκαν να μεταβούν σε καταφύγιο, μαζί με την ελληνική αντιπροσωπεία, καθώς κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήχησαν σειρήνες.

Με τον ΥΠΕΞ 🇺🇦 D.Kuleba υπογράψαμε Μνημόνιο Συναντίληψης των Υπ.Εξωτερικών🇬🇷&🇺🇦 για συνεργασία στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης – Ι signed with #Ukraine FM, @DmytroKuleba, #MoU between @GreeceMFA & @MFA_Ukraine on cooperation in the field of Diplomatic Training. pic.twitter.com/1K8lmCsw6u

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 19, 2022