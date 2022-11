Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τρίπολη: Ανακαλεί τον επιτετραμμένο της στην Αθήνα

Την καταδίκη του για την ματαίωση της επίσκεψης του Νίκου Δένδια στην Τρίπολη εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησης της λιβυκής πρωτεύουσας, προαναγγέλλοντας μάλιστα τη λήψη διπλωματικών μέτρων.

«Παρά τις χυδαίες πολιτικές και θέσεις που υιοθέτησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τις περασμένες ημέρες ενάντια στα συμφέροντα του λιβυκού κράτους και τις ασύμμετρες δηλώσεις σχετικά με την κυριαρχία της Λιβύης και τις φιλοδοξίες του λαού της, το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης τους έδωσε την άδεια να επισκεφθούν την Τρίπολη στις 17 Νοεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τις διεθνείς διπλωματικές διαδικασίες, τον περίμενε η υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης Necla Mangush, αλλά ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο και επέστρεψε όπως ήρθε χωρίς καμία εξήγηση.

Λυπούμαστε για αυτή τη συμπεριφορά του Έλληνα Υπουργού. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα λάβει τα κατάλληλα διπλωματικά μέτρα προστατεύοντας το κύρος και την κυριαρχία του Λιβυκού Κράτους».

#BREAKING

– Libyan Foreign Ministry: Greek FM Nikos Dendias arrived in Tripoli but refused to get off the plane & shortly after that decided to departure.

– Foreign Minister Najla Al-Mangoush was waiting to welcome him.

– We condemn this & will take actionhttps://t.co/PzK4AXbBsr pic.twitter.com/ugCmyVkUs1

— Libya Review (@LibyaReview) November 17, 2022