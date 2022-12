New York Times: «Δόθηκαν άδειες εξαγωγής στην Ιntellexa για το Predator από την ελληνική κυβέρνηση»

Στην υπόθεση των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα αναφέρεται σημερινό δημοσίευμα των New York Times, όπου μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι τμήμα του ελληνικού ΥΠΕΞ έδωσε στην Intellexa άδειες εξαγωγής του Predator σε τρίτες χώρες και συγκεκριμένα στη Μαδαγασκάρη.

Προς επίρρωση των όσων γράφουν, οι δημοσιογράφοι των ΝΥΤ επικαλούνται σχετική δήλωση του εκπρόσωπου του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρου Παπαϊωάννου, έπειτα από επικοινωνία που είχαν μαζί του.

Από τη μεριά τους, πηγές του ΥΠΕΞ σημείωνουν ότι η επικοινωνία με τους ΝΥΤ ήταν η παρακάτω:

«Αγαπητή κυρία,

Συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση. Έπρεπε να ζητήσουμε τις σχετικές πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές.

Αρμόδια αρχή για την έκδοση αδειών εξαγωγής είναι η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Διπλωματίας και Διαφάνειας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Γενική Γραμματεία εξέδωσε δύο άδειες για την εταιρεία Intellexa S.A. στις 15 Νοεμβρίου 2021. Τελικός χρήστης ήταν η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της Μαδαγασκάρης (Agence National antifraude, Μαδαγασκάρη).

Μετά από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο αρμόδιος Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Οικονομικής Διπλωματίας και Διαφάνειας, ζήτησε από τον Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών τη διενέργεια εσωτερικής διοικητικής έρευνας για να εξεταστεί εάν υπάρχει βάση στα όσα δημοσιεύουν τα ΜΜΕ. Η σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Τι αναφέρει το δημοσίευμα των ΝΥΤ

Το δημοσίευμα των ΝΥΤ τιτλοφορείται «Πώς η παγκόσμια βιομηχανία κατασκοπείας ξέφυγε από τον έλεγχο» («How the Global Spyware Industry Spiraled Out of Control») και καταπιάνεται με το θέμα των παρακολουθήσεων συνομιλιών και των σχετικών προγραμμάτων τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Επικαλούμενοι απάντηση του εκπρόσωπου του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, οι ΝΥΤ αναφέρουν ότι η ελληνική κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι έδωσε στην Intellexa άδειες έτσι ώστε να πουλήσει το λογισμικό Predator σε τρίτη χώρα, συγκεκριμένα τη Μαδαγασκάρη.

Το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας σημειώνει ότι το αρμόδιο τμήμα του ελληνικού ΥΠΕΞ εξέδωσε δύο άδειες εξαγωγής στις 15 Νοεμβρίου 2021. Ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε επίσης – σύμφωνα πάντα με τους ΝΥΤ – ότι ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου έχει αρχίσει τη διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας μετά από τα σχετικά δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, το Predator έχει συνταράξει τη δημόσια ζωή στην Ελλάδα, καθώς βρέθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε κατά δημοσιογράφων και εκπροσώπων της αντιπολίτευσης.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα σημειώσει ότι το λογισμικό αυτό είναι παράνομο και ότι η ίδια δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Παρά την άρνηση αυτή, η Ελλάδα παραδέχτηκε ότι υποστήριξε την Intellexa και το κατασκοπευτικό της πρόγραμμα: έδωσε άδεια στην εταιρεία να εξαγάγει το Predator στη Mαδαγασκάρη, της οποίας η κυβέρνηση είναι γνωστό ότι καταπνίγει τους αντιγνωμούντες», σημειώνεται στο δημοσίευμα που υπογράφουν οι δημοσιογράφοι Mark Mazzetti, Ronen Bergman και Matina Stevis-Gridneff.

