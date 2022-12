Αντιδράσεις και «εξηγήσεις» για την παρακολούθηση Κύρτσου – Τέλλογλου

Σειρά αντιδράσεων προκάλεσε δημοσίευμα του Euractiv, το οποίο υποστηρίζει ότι ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος και ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου, βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από τις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι κλιμάκιο της ΑΔΑΕ επισκέφθηκε την Πέμπτη (15/12) την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Cosmote, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο, μετά από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν οι κύριοι Κύρτσος και Τέλλογλου, οι οποίοι ζήτησαν να μάθουν εάν βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από τις μυστικές υπηρεσίες.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο έλεγχος επιβεβαίωσε ότι και οι δύο άνδρες ήταν υπό παρακολούθηση, αλλά οι λόγοι δεν αποκαλύφθηκαν με την επίκληση της «εθνικής ασφάλειας».

Το Euractiv, επικαλούμενο πληροφορίες, υποστηρίζει ότι την έρευνα της ΑΔΑΕ επιχείρησε να παρεμποδίσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, ο οποίος, πάντως, διαψεύδει τα περί παρέμβασης του για να αποτραπεί η παροχή στοιχείων.

Η πλευρά του Εισαγγελέα επιβεβαιώνει ότι υπήρξαν αλλεπάλληλες επικοινωνίες του κ. Ντογιάκου με τον πρόεδρο της ΑΔΕΑ Χρ. Ράμμο και την επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Cosmote κ. Νικολαΐδου, προκειμένου να διευκρινιστεί το θέμα.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, Χρήστος Ράμμος, τονίζει ότι «η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και κατά τα λοιπά απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας στην ενάσκηση του συνταγματικού και εν γένει κανονιστικού της καθήκοντος».

Σύμφωνα με το Documentο, που επικοινώνησε με τον κ. Ντογιάκο, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρχικά εξέφρασε τη γνώμη πως η έρευνα μπορούσε να γίνει, στη συνέχεια όμως και αφού διάβασε το νέο νόμο, επικοινώνησε με την κ. Νικολαΐδου και της μετέφερε την άποψή του ότι η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι δεν μπορεί να γίνει έρευνα, καθώς δεν είναι νόμιμη.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι -στο μεσοδιάστημα- ο κ. Ντογιάκος μίλησε με τον κ. Ράμμο, που ήταν απολύτως κατηγορηματικός ότι η έρευνα ήταν νόμιμη, αλλά και με την ΕΥΠ.

Ο κ. Ντογιάκος, σύμφωνα με δηλώσεις του που φιλοξενεί το Documento, ήταν κατηγορηματικός ότι η άποψη που εξέφρασε δεν ήταν δεσμευτική – επρόκειτο για άποψη που μετέφερε και όχι γνωμοδότηση.

«Η δημοκρατική εκτροπή που επιχειρεί ο κος Μητσοτάκης δεν έχει τέλος», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. «Μετά την επιβεβαιωμένη παρακολούθηση Χατζηδάκη, πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στο σίριαλ της εκτροπής Μητσοτάκη, που οφείλει επιτέλους να απαντήσει στον ελληνικό λαό, χωρίς να το βάζει στα πόδια όπως τη περασμένη εβδομάδα στη Βουλή. Ποιος ο λόγος εθνικής ασφάλειας για τον οποίο, διαπιστωμένα πλέον, παρακολουθούσε έναν ακόμη ευρωβουλευτή και έναν ακόμη δημοσιογράφο;», αναφέρει, τονίζοντας ότι «απαντήσεις ωστόσο οφείλουν και οι ταγοί της Δικαιοσύνης».

«Γιατί και πόσες φορές η Εισαγγελέας της ΕΥΠ, κα Βλάχου υπέγραψε τις διατάξεις παρακολούθησης; Πως είναι δυνατόν η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αντί να σπεύδει η ίδια για έρευνα στους παρόχους, να φέρεται να εμποδίζει την έρευνα από την συνταγματικά αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή; Αναμένουμε απαντήσεις», προσθέτει.

«Η σταθερή και καθαρή θέση μας είναι ότι η ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία στηρίζουμε και εμπιστευόμαστε, με την αμέριστη συνδρομή των δημοσίων αρχών, έχει αναλάβει ήδη τη διερεύνηση για τα λογισμικά παρακολούθησης και ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της ΕΥΠ. Η χώρα έχει θεσμούς, νόμους και κανόνες», επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Η αλήθεια θα λάμψει και οι όποιες ευθύνες θα αποδοθούν δικαίως μόνο εάν τηρηθούν ευλαβικά οι νόμιμες διαδικασίες. Κι αυτό είναι ευθύνη όλων των θεσμικών οργάνων. Η λεγόμενη “πολιτική διαχείριση” θεμάτων της δικαιοσύνης και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσπάθεια παρέμβασης στο έργο της, είναι το πρώτο βήμα της εκτροπής και της παραθεσμικότητας, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλούσιο παρελθόν. Η Ελλάδα θα παραμείνει κράτος δικαίου, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες των νοσταλγών του ολοκληρωτισμού», συμπληρώνει.

«Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση ότι παρεμποδίστηκε το έργο της Αρχής, ούτε ότι αμφισβητήθηκε η αρμοδιότητά της», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Cosmote και υπογραμμίζει ότι «σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος προχώρησε απρόσκοπτα και συνεχίζεται».

Την ίδια ώρα, με tweet του, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Ενημέρωσης σημειώνει ότι «μας ανησυχεί, αν και δεν μας εκπλήσσει, η είδηση ότι ένας ακόμη δημοσιογράφος έπεσε θύμα του “ελληνικού Watergate”».

🇬🇷 It has been revealed by @EURACTIV that Tasos Telloglou (@telloglou) was surveilled by Greek secret services.

We are concerned, although not surprised, at the news that yet another journalist has become a victim of the “Greek Watergate”.https://t.co/FMyE1M6mVD

— European Centre for Press & Media Freedom (@ECPMF) December 16, 2022