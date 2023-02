Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αντονι Μπλίνκεν – Συνάντηση με Κυριάκο Μητσοτάκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.



Στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο πρωθυπουργός καλωσόρισε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών στην Αθήνα, σε αυτές τις δύσκολες εποχές, όπως είπε, με αναφορά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και σε σειρά από «εξελίξεις που έχουν θέσει υπό δοκιμασία τη συμμαχία μας».

«Σταθήκαμε, όμως, ικανοί να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπως ξέρετε, η Ελλάδα έχει υποστηρίξει πλήρως την Ουκρανία και με στρατιωτική βοήθεια και έχουμε στείλει, υπό κάθε δυνατή μορφή, μαζί με τους συμμάχους μας, το σήμα ότι αυτή η άσκηση βίας δεν είναι αποδεκτή από δημοκρατικές χώρες. Εχουμε εμβαθύνει τις διμερείς μας σχέσεις με τις ΗΠΑ, πράγμα το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα, κι αυτό έχει γίνει σε όλα τα μέτωπα, και στο στρατιωτικό, αλλά και στο ενεργειακό», είπε.

Και πρόσθεσε: «Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Είναι μια καλή περίοδος για την ελληνική οικονομία, η οποία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, και ξέρω ότι έρχεστε από την Τουρκία, όπου εκεί ράγισε η καρδιά μας από την ανθρωπιστική καταστροφή που χτύπησε τον γείτονά μας και ήμασταν από τους πρώτους που έστειλαν βοήθεια. Πρόκειται για μια φρικτή καταστροφή, πραγματικά, που δείχνει ότι όσο κι αν υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές διαφορές με την κυβέρνηση της γειτονικής μας χώρας, οι λαοί μας είναι κοντά, και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σ’ αυτό το ψυχολογικό δέσιμο και να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας, κάτι που θα είναι προς όφελος και των δύο χωρών μας, αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Καλώς ήλθες και πάλι στην Αθήνα».

Ο Α. Μπλίνκεν ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και τόνισε: «Είναι δύσκολοι καιροί, έχετε δίκιο, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε από κοινού να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες. Οπως είπατε, είναι ένας χρόνος που βιώνουμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά χτίζουμε πολύ σημαντικές συμμαχίες, πολύ ισχυρές, και πραγματικά χαιρετίζω την πρωτιά της Ελλάδας σε έναν μεγάλο αριθμό μετώπων όπου επέδειξε την αλληλεγγύη της στην Ουκρανία».

«Η Ελλάδα επίσης έπαιξε ηγετικό ρόλο σε θέματα τα οποία άπτονται της ενέργειας, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και σε μια σειρά ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για τη σχέση μας. Εχουμε εμβαθύνει τον στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών μας, έχουμε εμβαθύνει την εταιρική μας σχέση διμερώς. αλλά και αυτά τα οποία κάνουμε μαζί στην περιοχή αυτή και τον κόσμο. Προσβλέπω στο να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μεταξύ των λαών μας, μεταξύ των ανθρώπων μας και, όπως είπατε όταν δώσατε τον ιστορικό σας λόγο στο Κογκρέσο, ένα από τα πράγματα που ενώνουν τις ΗΠΑ και την Ελλάδα είναι η κοινή μας πεποίθηση ότι οι χώρες, οι κοινωνίες, δουλεύουν καλύτερα με τη δημοκρατία, με τη συνεργασία και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση στην οποία πιστεύουμε στις ΗΠΑ, και το γεγονός ότι είμαστε μαζί σ’ αυτό αποτελεί και μεγάλη πηγή ελπίδας για το μέλλον», υπογράμμισε.

Ο Α. Μπλίνκεν έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου περίπου 10 λεπτά πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού με τον πρωθυπουργό. Η συζήτηση των δύο ανδρών έχει πλούσια ατζέντα: Ολα τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας, αλλά και τη διεθνή πολιτική σκηνή, περιλαμβάνοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα ενεργειακά, τις σχέσεις με την Τουρκία, το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου.

O υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εμφάνισε πυρετό λόγω κρυολογήματος και δεν θα παραστεί στο δείπνο για προληπτικούς λόγους.

«Καλησπέρα Ελλάδα» έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αντονι Μπλίνκεν. Στην ίδια ανάρτησή του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε πως είναι η πρώτη επίσκεψή του, ως υπουργός Εξωτερικών, στη «γενέτειρα της Δημοκρατίας».

Παράλληλα, διαμήνυσε: «Μαζί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα, προωθούμε τους κοινούς μας στόχους για ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και ακόμη πιο πέρα».

Kalispera Greece! This is my first visit to the birthplace of democracy as Secretary of State. Together, the United States and Greece are advancing our shared goals for peace and prosperity in the Eastern Mediterranean, Western Balkans, Black Sea region, and beyond. pic.twitter.com/wr7dF99q3C

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 20, 2023