Επικοινωνία Μητσοτάκη με Ερντογάν – Τον συνεχάρη για την επανεκλογή του

Επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να τον συγχαρεί για την εκλογική του νίκη.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σε ανάρτησή του στο Twitter, κατέστησε γνωστό ότι συνεχάρη τον Τούρκο πρόεδρο για την επανεκλογή του, εκφράζοντας τις ευχές για την πρόοδο και την ευημερία του τουρκικού λαού.

«Συνεχάρην τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επανεκλογή του ως προέδρου της Τουρκίας και εξέφρασα τις καλύτερες ευχές μου για την πρόοδο και ευημερία του τουρκικού λαού», έγραψε.

I congratulated @RTErdogan on his re-election as the President of the Republic of Türkiye and extended my best wishes for progress and prosperity to the Turkish people.

Με δική της ανάρτηση στο Twitter, η τουρκική προεδρία αναφέρθηκε και εκείνη στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαν σήμερα οι κ.κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν.

«Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να τον συγχαρεί για την επανεκλογή του. Συγχαίροντας τον Πρόεδρο Ερντογάν για την εκλογική του επιτυχία, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ευχή του τα εκλογικά αποτελέσματα να είναι ευοίωνα για τον τουρκικό λαό», αναφέρει η τουρκική πλευρά στη σχετική ανάρτηση.

Former Prime Minister of Greece and Chairman of New Democracy Party Kyriakos Mitsotakis called President @RTErdogan to congratulate him on his reelection.

Congratulating President Erdoğan on his election success, Mr. Mitsotakis expressed his wish for the election results to be…

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) May 30, 2023