Εντός και Εκτός: Ο Εντι Ράμα Σκάιγουοκερ

ΤΟ ΘΕΜΑ

Υπάρχει άραγε κάποιος στο ΠΑΣΟΚ που δεν αναρωτιέται πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που ο Αλέξης Τσίπρας βγαίνει εκτός κάδρου; Πάντως, επικοινωνιακά εκμεταλλεύθηκαν την απουσία του κ. Τσίπρα από την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, στην οποία, βεβαίως, παραβρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με τις διαρροές από τη Χαριλάου Τρικούπη, μετά την οικογενειακή φωτογραφία των Σοσιαλιστών, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, πλησίασε τον Νίκο Ανδρουλάκη και του είπε: «Συγχαρητήρια. Χάρηκα πολύ με το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα. Επανέρχεστε». Αυτή είναι μια κουβέντα, διότι στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν καλά ότι από την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ είχαν να κερδίσουν περισσότερα, περιέργως πώς, όμως, τα εισέπραξε η Ν.Δ. Μακρύς κι εκεί ο δρόμος.

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Για τον νέο οργανισμό λειτουργίας του υπουργείου Εξωτερικών δεν θα κρατήσει πολύ, καθώς φαίνεται ότι η νέα πολιτική ηγεσία θα τον αλλάξει. Απαιτείται, βέβαια, νέος νόμος, ωστόσο φαίνεται ότι θα υλοποιηθεί και αυτό εν καιρώ. Εκείνες οι αλλαγές που αναμένεται να γίνουν πολύ γρηγορότερα αφορούν την υπηρεσιακή ιεραρχία και πρεσβείες του εξωτερικού που μένουν κενές, με πρώτη, βεβαίως, εκείνη της Ουάσιγκτον, την οποία η νέα υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου άφησε προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα. Μαθαίνω ότι στις αλλαγές που σχεδιάζονται, η ανώτατη υπηρεσιακή θέση (αυτή του γ.γ. του υπουργείου Εξωτερικών) θα συμπληρωθεί από γυναίκα. Υποψήφιες είναι τουλάχιστον δύο. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος το υπηρεσιακό συμβούλιο, που θα αποφασίσει για την πλήρωση συνολικά 20 θέσεων πρέσβεων στο εξωτερικό, οι οποίες έμειναν κενές μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκλογικές εκκρεμότητες. Υπάρχουν αρκετά σημαντικά πόστα, όπως η Αγκυρα, το Τελ Αβίβ και η Μόσχα, όπου, βεβαίως, υπηρετούν αυτή τη στιγμή πρέσβεις, αλλά πρέπει να αλλάξουν.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα. Τις τελευταίες εβδομάδες τον συζητάμε αρκετά, λόγω της δίωξης που έχει στηθεί από την κυβέρνησή του εις βάρος του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος εξακολουθεί να κρατείται χωρίς τελεσίδικη απόφαση. Ο Ράμα, πάντως, έχει και άλλα ταλέντα τα οποία ξεδιπλώνει στο Facebοοk, αυτή τη φορά με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας της Γιούρι Κιμ στη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στα Τίρανα. Η Γιούρι Κιμ (γνωστή στην Ελλάδα, καθώς ήταν για χρόνια υπεύθυνη του Γραφείου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο) συμπλήρωσε πάνω από τριάμισι χρόνια στα Τίρανα. Στην ανάρτησή του ο Εντι Ράμα κλείνει ως εξής: «Thank you for everything dear Yuri and may the force be with you all the way! God Bless you and the United States of America» (ως κινηματογραφικό, το αφήνω αμετάφραστο). Είναι σαφές ότι στο μυαλό του Αλβανού πρωθυπουργού το Χόλιγουντ έχει κάνει αρκετή δουλειά, καθώς δεν μπορεί να αξιολογηθεί διαφορετικά ότι ξεπροβοδίζει την αξιωματούχο με το εμβληματικό μότο του «Star Wars» (may the force be with you). Το κείμενο Ράμα, πάντως, είναι «μια στο καρφί και μια στο πέταλο» για την απερχόμενη πρέσβειρα, στην οποία σαφέστατα αποδί-δει παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας.

Ο ΤΟΠΟΣ

Το Ζάππειο Μέγαρο. Είναι πάντα μια εύκολη λύση για τους πολιτικούς που θέλουν να ανακοινώσουν αποφάσεις. Ωστόσο, με εξαίρεση την υποψηφιότητα για την προεδρία της Ν.Δ., που ανακοίνωσε από εκεί τον Νοέμβριο του 2009 ο Αντώνης Σαμαράς, στις υπόλοιπες περιστάσεις δεν πήγε και πολύ καλά. Τόσο για τον ίδιο τον κ. Σαμαρά, ο οποίος έπειτα από τρία «Ζάππεια», τελικά όταν έγινε πρωθυπουργός εφάρμοσε κι αυτός –όπως ήταν φυσιολογικό– τα μνημόνια. Οσο και πριν από αυτόν, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, οποίος από εκεί είχε ανακοινώσει το 2007 την απόφασή του να διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ (και να χάσει) από τον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν λησμονείται και το προηγούμενο Ζάππειο του Αλέξη Τσίπρα, όπου εμφανίστηκε με την κόκκινη γραβάτα (την οποία και έβγαλε). Ενα χρόνο μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ περνούσε στην αντιπολίτευση.

Η ΑΤΑΚΑ

«Στα είπα και άφησες να πουν αναγκαίο κακό». Τάδε έφη ηλιοκαμένος ο Πάνος Καμμένος, άλλοτε εταίρος του Αλέξη Τσίπρα, για την απόφαση του δεύτερου να «παραμερίσει» ώστε να έρθει το νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι παλιότεροι μπορεί να θυμούνται το systran, ένα ατελές google translate, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι πιονέροι του Διαδικτύου (…) για να μεταφράζουν από κάποια ξένη γλώσσα στα ελληνικά και τούμπαλιν. Η μετάφραση ήταν δυσνόητη και συχνά ακατανόητη, σαν μπερδεμένο χάι κου κάποιου σαολίν χαμένου στα δάση της βόρειας Κίνας. Ο,τι και να εννοούσε ο ποιητής Καμμένος, είναι βέβαιο ότι ο Τσίπρας δεν θέλει ούτε να το ακούει.