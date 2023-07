Μητσοτάκης στο Bloomberg: Θα γίνει πραγματικότητα ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών

Το σχέδιό του ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών να γίνει νόμιμος και στην Ελλάδα αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο Bloomberg.

Το οικονομικό πρακτορείο ειδήσεων σχολίασε ότι πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Οι γάμοι μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών θα γίνουν πραγματικότητα κάποια στιγμή και αυτό είναι μέρος της στρατηγικής μας. Η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο έτοιμη και ώριμη», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ορισμένα από τα βασικά σημεία της συνέντευξης Μητσοτάκη στο Bloomberg:

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis tells @flacqua that Greece will repay two years of bailout loans ahead of schedule, in a confident signal to financial markets at the start of his second term in office https://t.co/NbUFFv517U pic.twitter.com/vpaZtUc9eb

— Bloomberg (@business) July 4, 2023