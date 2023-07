ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

Τι περιλαμβάνει ο μπλε φάκελος της Αμυνας Η επίλυση τριών ζητημάτων σχετικά σύντομα και η εξέταση ενός τετάρτου περιλαμβάνονται στον μπλε φάκελο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Το πρώτο είναι η ολοκλήρωση της διευθέτησης οικονομικών διαφορών με τις γερμανικές εταιρείες KMW και Atlas Elektronik 3' 33" χρόνος ανάγνωσης

A Germany army Main battle tank Leopard 2A6 takes part in the Lithuanian-German military exercise 'Griffin Storm 2023' at a training range in Pabrade, north of the capital Vilnius, Lithuania on Monday, June 26, 2023. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)