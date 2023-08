Ζελένσκι: Η Ελλάδα θα εκπαιδεύσει τους πιλότους μας στα F-16

Τα αποτελέσματα της συνάντησής του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, συνόψισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.

Το tweet Ζελένσκι:

Πέντε αποτελέσματα των συνομιλιών μας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

1. Η Ελλάδα εντάχθηκε στον αεροπορικό συνασπισμό: θα εκπαιδεύσει τους πιλότους μας στα F-16. Η Ελλάδα ετοιμάζει επίσης νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία.

2. Πρότεινα τρόπους ώστε η Ελλάδα να μας βοηθήσει στη διασφάλιση του νέου διαδρόμου της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, διασφαλίζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τις απρόσκοπτες εξαγωγές σιτηρών.

3. Συζητήσαμε τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανάκαμψη της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας η Ελλάδα να αναλάβει υπό την αιγίδα της την ανοικοδόμηση της Οδησσού.

4. Μετά την υπογραφή από την Ελλάδα της Διακήρυξης της G7 για την υποστήριξη της Ουκρανίας, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε διμερείς συνομιλίες για εγγυήσεις ασφαλείας.

5. Η Ουκρανία προετοιμάζεται να ξεκινήσει ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ φέτος και ευχαριστώ την Ελλάδα που μας υποστήριξε στην πορεία μας προς την ένταξη στην ΕΕ. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη για τη σημερινή υπογραφή της δήλωσης για την υποστήριξη της ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης της Ουκρανίας.

Ευχαριστώ επίσης ειλικρινά την Ελλάδα για τη σύγκληση της συνόδου κορυφής Ουκρανίας-Βαλκανίων, μια ευρεία μορφή του κοινού μας έργου για τη διασφάλιση της ελευθερίας και της ασφάλειας για όλα τα έθνη μας και ολόκληρη την Ευρώπη.

Five outcomes of our talks with Prime Minister @KMitsotakis.

1. Greece joined the aviation coalition: it will train our pilots to fly F-16s. Greece is also preparing a new military aid package for Ukraine.

2. I proposed ways for Greece to assist us in securing Ukraine’s new… pic.twitter.com/saayynoA5I

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2023