Θεωρείο: Αμερικανικό μάρκετινγκ

Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Η επαγγελματική παρουσίαση της υποψηφιότητας είχε αμερικανικού τύπου στοιχεία «με το καλημέρα». «Είμαι ο Στέφανος και έχω κάτι να σας πω», είπε, με τη φράση του να παραπέμπει στο βιβλίο «Ι have something to tell you» του Chasten Buttigieg. Eνα βιβλίο στο οποίο ο συγγραφέας περιγράφει τα νεανικά χρόνια του στο πλευρό του συντρόφου του Pete, που δούλεψε στην καμπάνια του Τζο Μπάιντεν.

Ερευνα

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασσελάκη, είτε άρεσε είτε όχι, κατά κοινή ομολογία ήταν, όπως έγινε, επαγγελματική, κάτι όχι και τόσο χαρακτηριστικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μάλιστα που έμαθα είναι πως ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν προβεί σε ανακοινώσεις είχε κάνει και έρευνα για να διαπιστώσει τα σημεία στα οποία πρέπει να δώσει έμφαση. Εικάζω ότι οι αναφορές που υπήρχαν μέσα στην ανακοίνωσή του, για έναν άνθρωπο που «ξέρει καλύτερα αγγλικά από αυτούς», τη δουλειά του στην Goldman Sachs αλλά και τη γνώση του στα χρηματοοικονομικά, δεν ήταν τυχαίες, καθώς γίνεται προσπάθεια να χτυπήσουν τον αντίπαλο, δηλαδή τη Ν.Δ., σε θέματα που έχει απόλυτη πρωτοκαθεδρία.

Λιμνάζοντα ύδατα

Η υποψηφιότητα, πάντως, του Στέφανου Κασσελάκη αλλάζει τις εσωτερικές ισορροπίες του κόμματος. Η κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στο παρασκήνιο θα αρχίσει να φαίνεται και στην επιφάνεια. Πολλοί λένε πως τις επόμενες ημέρες μετά τον Πέτρο Παππά θα υποστηρίξουν και άλλοι βουλευτές την υποψηφιότητα Κασσελάκη. Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η Ρένα Δούρου, που έχει αντίπαλο την Εφη Αχτσιόγλου στα Δυτικά και είναι πολύ πιθανόν και για άλλους λόγους να στηρίξει τον 35χρονο αμερικανοτραφή πολιτικό.

Απουσίες

Να σας πω και ένα ενδιαφέρον από τη Βουλή. Χθες έλαβε χώρα η ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Από τον ΣΥΡΙΖΑ απείχαν οι Ε. Αχτσιόγλου, Ν. Παππάς και Ε. Τσακαλώτος, δηλαδή τρεις υποψήφιοι για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έστειλαν ούτε αντικαταστάτη…

Ο φεμινισμός της Ντόρας

Ενα στοιχείο που δεν είχαμε προσέξει μέχρι τώρα ανέδειξε χθες η Ντόρα Μπακογιάννη. Συγκεκριμένα, κατά τη διάσκεψη των προέδρων για τους 5 αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου προτάθηκαν 5 γυναίκες, κάτι που έκανε την πρώην υπουργό να βγάλει έναν… φεμινιστικό λόγο λέγοντας πόσο σπουδαίο είναι αυτό, καθώς ξέρει πόσο δύσκολο είναι να αναδειχθούν γυναίκες μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον.