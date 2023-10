Κυβέρνηση: Παρατηρητήριο για το δημογραφικό

Ενα νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση του μείζονος θέματος του δημογραφικού προβλήματος σχεδιάζει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», έως τις αρχές του χρόνου θα έχει συσταθεί το «Παρατηρητήριο για τη δημογραφική πολιτική», ώστε να υπάρξει συντονισμένη καταγραφή όλων των δημογραφικών δεδομένων και ακολούθως να προκρίνονται πολιτικές και λύσεις. Το Παρατηρητήριο θα καταγράφει διαρκώς τι συμβαίνει ανά νομό σε διαφορετικά επίπεδα, όπως είναι οι γεννήσεις και οι θάνατοι, οι μεταβολές πληθυσμού, τα εργασιακά δεδομένα και πόσες νέες δουλειές ανοίγουν ή κλείνουν, τι συμβαίνει με τις δυνατότητες των σχολείων και ειδικά των παιδικών σταθμών. Αρμόδια πηγή λέει στην «Κ» πως το Παρατηρητήριο θα καταγράφει τα πάντα που αφορούν τη ζωή μιας οικογένειας και τη βελτίωση της ποιότητάς της, μέσω στοχευμένων παρεμβά-σεων σε κάθε περιοχή.

Εθνική στρατηγική

To δημογραφικό εν γένει είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί εντόνως την κυβέρνηση, όπως φάνηκε και από τη δημιουργία μετά τις εκλογές του Ιουνίου αυτόνομου υπουργείου που έχει αρμοδιότητα και την oικογένεια. Το πρώτο λάκτισμα της δουλειάς που γίνεται θα δοθεί στις αρχές του χρόνου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», τότε θα έχει παρουσιαστεί η νέα εθνική στρατηγική για το δημογραφικό η οποία θα βασίζεται σε πέντε πυλώνες:

• Πρώτον, τη στήριξη της οικογένειας με την εξισορρόπηση οικογενειακής και εργασιακής ζωής, τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες, ώστε να μπορούν οι γυναίκες να ανταποκριθούν στους πολλαπλούς ρόλους.

• Δεύτερον, την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, με κεντρικό άξονα την ενίσχυση της εργασίας για πολίτες κάτω των 30 ετών, ώστε να ξεκινήσουν την εργασιακή τους πορεία και να μπορούν να έχουν προοπτικές δημιουργίας οικογένειας, αλλά και την ενίσχυση της απασχόλησης για γυναίκες.

Θα καταγράφονται οι συνθήκες ανά νομό, ώστε να υπάρχουν στοχευμένες παρεμ- βάσεις για τη στήριξη των οικογενειών.

• Τρίτος πυλώνας θα είναι η διαχείριση της γήρανσης, ένα θέμα που θα απασχολήσει τα επόμενα χρόνια, καθώς η γήρανση του πληθυσμού είναι ραγδαία.

• Τέταρτος πυλώνας είναι η διασφάλιση της ποιότητας ζωής που έχει να κάνει με το βιοτικό επίπεδο, άμεσα σχετιζόμενο με τη δημιουργία οικογένειας.

• Πέμπτος πυλώνας είναι η προώθηση της ανάπτυξης, με ενίσχυση της καινοτομίας και της παραγωγικότητας.

Τα πεπραγμένα της κυβέρνησης κατά την πρώτη της θητεία αναφορικά με τη στήριξη των οικογενειών υπενθύμισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο «Δημογραφικό 2023 – Ωρα για δράση». Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα που σχεδιάζει το κυβερνητικό επιτελείο. [ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ]

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως θύμισε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά τη συμμετοχή του χθες στο συνέδριο «Δημογραφικό 2023 – Ωρα για δράση», που διοργάνωσε η Next is Now και η Dome Consulting, έχει κάνει ήδη πράγματα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού την περασμένη τετραετία, όπως η αύξηση του αφορολόγητου για νοικοκυριά με παιδιά και η χορήγηση εφάπαξ 2.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση. Αλλά σχεδιάζει και νέα. Μεταξύ άλλων θα ανεβάσει κατά 1.000 ευρώ το αφορολόγητο για κάθε παιδί, θα αυξηθεί το επίδομα παιδιού για 334.000 δημοσίους υπαλλήλους, ενώ θα υπάρξει και αύξηση του προϋπολογισμού για τα voucher των βρεφονηπιακών σταθμών κατά 15 εκατ. Ενα ακόμη μέτρο που έρχεται είναι το επίδομα «ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας» για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά, που αφορά 112.000 δικαιούχους.

Στα σχέδια της κυβέρνησης είναι ακόμη η ενίσχυση για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με κρατική βοήθεια, καθώς πρόκειται για μία ιδιαίτερα ακριβή διαδικασία. Τέλος, στα σχέδια της κ. Ζαχαράκη είναι από τον Ιανουάριο να ξεκινήσει ημερίδες με θέμα το δημογραφικό ανά νομό και ανά περιφέρεια για την απευθείας ενημέρωση των πολιτών στα οφέλη που θα έχουν από τη νέα εθνική στρατηγική. Γι’ αυτόν τον σκοπό την περασμένη εβδομάδα εστάλη email σε όλα τα υπουργεία ώστε να συνεισφέρουν με προτάσεις.