Στο Αιγαίο το αμερικανικό αντιτορπιλικό Ντόναλντ Κουκ

Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Donald Cook καλωσόρισε στο Αιγαίο Πέλαγος με ανάρτησή του την Τετάρτη το πρωί ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα.

Το πολεμικό σκάφος ολοκλήρωσε την αποστολή επιτήρησης που είχε στον Εύξεινο Πόντο και μπήκε στα νερά του Αιγαίου, καθ’ οδόν προς τη Μεσόγειο.

Ο Τζέφρι Πάιατ ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter μήνυμα καλωσορίσματος του πλοίου κλάσης Arleigh Burke, μετά την επί 10 ημέρες αποστολή επιτήρησης και διενέργειας συμμαχικών ασκήσεων στον Εύξεινο Πόντο με τη συμμετοχή επίσης καναδικών, ρουμανικών και βουλγαρικών δυνάμεων.

Welcome to the Aegean #USSDonaldCook https://t.co/0OYRCbTvg6

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) December 2, 2020