Το Κυπριακό στο επίκεντρο συνομιλίας Δένδια – Χριστοδουλίδη

Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας στο Κυπριακό και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

In phone call tdy, FM @NikosDendias & #Cyprus FM @Christodulides discussed 🇬🇷🇨🇾 coordination on Cyprus issue & recent dvpts in #EasternMediterranean

Τηλ/κή συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΥΠΕΞ Κύπρου Ν.Χριστοδουλίδη για συντονισμό 🇬🇷 & 🇨🇾 στο Κυπριακό και εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο pic.twitter.com/2Jb2l1Z9GJ

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 1, 2021