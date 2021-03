Νορβηγίδα πρωθυπουργός: Ευχές για μια ευτυχισμένη και ευημερούσα σύγχρονη Ελλάδα

Συγχαρητήριο μήνυμα για την 200ή επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης και τις θερμότερες ευχές για μια ευτυχισμένη και ευημερούσα σύγχρονη Ελλάδα, απευθύνει η πρωθυπουργός της Νορβηγίας Έρνα Σόλμπεργκ.

Το μήνυμα της πρωθυπουργού της Νορβηγίας, το οποίο αναρτά στο Twitter ο Νορβηγός πρέσβης Φρόντε Όβερλαντ Άντερσεν ευχόμενος στα ελληνικά «Χρόνια Πολλά Ελλάδα»:

Χρόνια πολλά #Ελλάδα🇬🇷 Norway’s Prime minister @erna_solberg 🇳🇴 sending a message of friendship and congratulations on the bicentennial of the modern Greek 🇬🇷 state. @NorwayMFA @GreeceMFA #Greece200 pic.twitter.com/i5Q0c2JWc6

