Αυστραλός πρωθυπουργός: «Ζήτω η Ελλάς»

«Θερμούς χαιρετισμούς σε όλους που γιορτάζουν την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας – τα διακόσια χρόνια από τη σύσταση του σύγχρονου Ελληνικού κράτους», στέλνει σε μήνυμά του ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον.

«Σε αυτή την εθνική ημέρα, συμμετέχω μαζί σας στον εορτασμό αυτού του νέου κεφαλαίου στην επική ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Για χιλιετίες η Ελλάδα έχει δώσει τόσα πολλά στην κόσμο- τη φιλοσοφία και τη δημοκρατία, τις επιστήμες και την αρχιτεκτονική, τις τέχνες, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Ένα ρεκόρ επιτευγμάτων που έχει εμπλουτίσει τον κόσμο. Η Ελλάδα είναι ένα έθνος δεσμευμένο στις ελευθερίες της δημοκρατίας και της ισότητας. Αυτές είναι οι αξίες και οι προσδοκίες που συνδέουν την Ελλάδα με τους φίλους της ανά την υφήλιο» επισημαίνει στην αρχή του μηνύματός του ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

Video message by the Prime Minister of 🇦🇺 on the Bicentennial of the Greek War of Independence! 🇬🇷 has given so much to the world. Australia is blessed with a vast 🇬🇷 diaspora. 🇦🇺 and 🇬🇷 seek the same freedoms and peace. @PrimeministerGR @Greece_2021 @dfat https://t.co/3iF0osv7Db

— Arthur Spyrou (@AusAmbAthens) March 25, 2021