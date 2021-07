Δένδιας: Ικανοποίηση για τη στάση της Ιρλανδίας σε ΟΗΕ και ΕΕ για τα Βαρώσια

Σε τηλεφωνική συνομιλία την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ικανοποίησή του στο Ιρλανδό ομόλογό του Σάιμον Κόβενι για τη στάση της Ιρλανδίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στην ΕΕ σχετικά με το θέμα των Βαρωσίων.

Ι spoke by phone to #Ireland’s FM @simoncoveney. I expressed satisfaction over #Ireland’s stance during #UNSC & #EU deliberations on Varosha issue. Strengthening bilateral relations also in focus. pic.twitter.com/n0EOBsjMIp

