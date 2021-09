Διαφωνία Μητσοτάκη με Σασόλι για το προσφυγικό: Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε το 2015

Tην ανοιχτή διαφωνία του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι σχετικά με τα όσα ο τελευταίος ανέφερε για το προσφυγικό με αφορμή τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα «Το Μέλλον της Ευρώπης», η οποία διεξήχθη στο 16ου Bled Strategic Forum, στο Μπλεντ της Σλοβενίας.

Solidarity is what holds Europe together. We were disappointed with yesterday’s Home Affairs Council. We cannot pretend that the Afghan question does not concern us. Europe needs to live up to its values and give a common response. My speech at #BSF2021 https://t.co/EptkaLu2sG pic.twitter.com/n7XX2dXCuM

— David Sassoli (@EP_President) September 1, 2021