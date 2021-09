Μήνυμα Ελπιδοφόρου υπέρ της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής Χάλκης

Tη σημασία της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης της υποστήριξης των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία καθώς και της ανάδειξης της σημασίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου επεσήμανε με ανάρτησή του στα social media o Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

I congratulated Pres. Erdogan on the opening of the Turkevi Center, together with UN SG Guterres. As always I insist on the importance of the Ecumenical Patriarchate, the re-opening of the Halki Theological School, and supporting the rights of religious minorities of Turkey.

