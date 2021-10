Το ωραίο βίντεο του Φόρειν Οφις για τις ελληνοβρετανικές σχέσεις

Ενα ωραίο βίντεο που εξαίρει τις σχέσεις Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας δημιούργησε και ανήρτησε το Φόρειν Οφις με αφορμή τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με την ομόλογό του Λιζ Τρους, του Ηνωμένου Βασιλείου.

The UK 🇬🇧 & Greece 🇬🇷 have a strong & historic relationship, and for 200 years we’ve tackled challenges together.

Today @trussliz will be meeting with Foreign Minister @NikosDendias to discuss a number of worldwide issues & how our nations can continue to work together. pic.twitter.com/cX6ktsp9yx

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) October 25, 2021