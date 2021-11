Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη – Τζόνσον στο Λονδίνο: Αίτημα για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 5:30 το απόγευμα, στην Ντάουνινγκ Στριτ, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπόρις Τζόνσον. Ο Ελληνας πρωθυπουργός πρόκειται να θέσει στο ανώτατο επίπεδο το αίτημα της Ελλάδας για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα σημειώσει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ότι το εν λόγω ζήτημα αφορά στις δύο κυβερνήσεις και ότι πρέπει να συζητηθεί με ειλικρίνεια. Θα τονίσει, δε, ότι η βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να μπει σε έναν καλή τη πίστει διάλογο με την Ελλάδα για την επανένωση των Γλυπτών.

Επιπλέον, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα επιχειρήσει από κοινού με τον Βρετανό ομόλογο του, μία συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων, με έμφαση στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, τις επενδύσεις, τον τουρισμό ενόψει του 2022.

Το πρωί της Τρίτης, ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV και την εκπομπή «Good Morning Britain», επιβεβαίωσε πως κατά τη συνάντηση του με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον θα θέσει το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης.

«Θα θέσω το ζήτημα στον Βρετανό πρωθυπουργό και πιστεύω πως η προσέγγιση πως τα ‘Μάρμαρα’ ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο γιατί βρίσκονταν πάντα εκεί είναι αναχρονιστική. Θέλουμε οριστική επιστροφή των ‘Μαρμάρων’, αλλά δεν συζητάμε για δανεισμό τους. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο πολιτιστικούς θησαυρούς, που δεν έχουν βγει από την Ελλάδα στο παρελθόν. Είμαι σίγουρος πως μπορεί να βρεθεί μία λύση», ανέφερε.

Greek Prime Minister rules out a full lockdown in Greece but says introducing COVID passports has been effective and encouraged people to get the vaccine.

Η ξεκάθαρη πρόθεση του κ. Μητσοτάκη φάνηκε και την Παρασκευή κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της UNESCO στο Παρίσι, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε πως βάσει της πρόσφατης απόφασης από τη Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO για την προώθηση της επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης, «που αναγνωρίζει ότι η υπόθεση δεν αφορά τη συνεννόηση μεταξύ μουσείων, αλλά έχει διακυβερνητικό χαρακτήρα», το θέμα αφορά πλέον τη βρετανική κυβέρνηση.

Γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει διάλογο για το ζήτημα με τη βρετανική πλευρά, σημειώνοντας στην ίδια εκδήλωση πως φέτος που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα για την Ανεξαρτησία της Ελλάδας «είναι η καλύτερη στιγμή για την επιστροφή του τμήματος που λείπει και την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στη γενέτειρά τους, την Ελλάδα».

