ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στο Ιράκ

Η Ελλάδα, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση σε χωριό στην περιοχή Μαχμούρ (Makhmour) στο Ιράκ.

Greece unequivocally condemns the terrorist attack on a village in Iraq’s Makhmour region.Sincere condolences to the victims’ families&wishes for speedy recovery to the injured.We extend our solidarity to the people&Gov’t of Iraq,and to the authorities of Kurdistan Region of Iraq

