Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα έχει επιτύχει καταπληκτικά πράγματα τα τελευταία 200 χρόνια (βίντεο)

Το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει επιτύχει καταπληκτικά πράγματα τα τελευταία 200 χρόνια και τη βεβαιότητά του ότι το μέλλον είναι ακόμη πιο φωτεινό, στέλνει με βίντεο μέσω Twitter ο πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας Τζέφρι Πάιατ, με αφορμή την ολοκλήρωση της καμπάνιας της αμερικανικής πρέσβειας «ΗΠΑ-Ελλάδα 200 χρόνια φιλίας».

Ο Αμερικανός πρέσβης δηλώνει μάλιστα πως ανυπομονεί να δει τι θα φέρουν τα υπόλοιπα 200 χρόνια στις σχέσεις των δύο χωρών και διαβεβαιώνει ότι συνεχίζοντας την πολύ μακρά παράδοση των Αμερικανών φιλελλήνων, οι ΗΠΑ θα παραμείνουν φίλοι και εταίροι της Ελλάδας.

Ο Τζέφρι Πάιατ καταλήγει το μήνυμά του στην ελληνική γλώσσα: «Συγχαρητήρια, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Αμερική».

The message of the US Ambassador in Greece Jeffrey Pyatt on the 200 years old friendship 🇺🇸 🇬🇷 @USAmbPyatt https://t.co/hTA9I6iy1J

