Δένδιας: Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Ρόμπερτ Μενέντεζ

Ευχές για ταχεία και πλήρη ανάρρωση έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στον Αμερικανό Γερουσιαστή και Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, με ανάρτησή του στο Twitter.

I wish US #SFRC Chairman @SenatorMenendez a swift and complete recovery from his recent surgery. As Greece-U.S. strategic ties are growing stronger, we look forward to working together to further enhance them.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 7, 2022