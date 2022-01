Νίκος Δένδιας: Στην Ουκρανία για επαφές με την ελληνική ομογένεια και τοπικούς αξιωματούχους

Επίσκεψη στην Ουκρανία και συγκεκριμένα στις πόλεις Σαρτανά και Μαριούπολη, όπου θα έχει συναντήσεις με ομογενειακούς φορείς και τοπικούς αξιωματούχους, πραγματοποιεί σήμερα, Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Κατά την έναρξη της επίσκεψής του στην Ουκρανία, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων ομογενών του Σαρτανά.

Εν συνεχεία, θα επισκεφτεί το 8ο Σχολείο Ειδικής Εκμάθησης της Νεοελληνικής Γλώσσας. Στην εκδήλωση αναμένεται να παραβρεθούν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της στρατιωτικό-πολιτικής Διοίκησης και ομογενείς από τον Σαρτανά και το Τσερμαλίκ.

Starting his visit in #Ukraine, FM @NikosDendias lays a wreath at #Sartana‘s memorial to civilians of Greek origin who lost their lives

Κατά την έναρξη της επίσκεψής του στην Ουκρανία, ο ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας καταθέτει στεφάνι στο μνημείο πεσόντων ομογενών του Σαρτανά pic.twitter.com/BxCg802g0H

