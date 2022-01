Ν. Δένδιας: Η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα στην ομογένεια της Ουκρανίας

Το μήνυμα πως η Ελλάδα θα είναι δίπλα στις ελληνικές κοινότητες της Ουκρανίας και θα τις στηρίξει, εξέπεμψε με δήλωσή του μετά το πέρας των επαφών σε Μαριούπολη και Σαρτανά, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ, στη Μαριούπολη, ελάχιστα χιλιόμετρα από τη γραμμή επαφής, που ως γνωστόν είναι το κύριο σημείο έντασης μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για να ενισχύσω με την παρουσία μου, κατ’ εντολήν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την ελληνική κοινότητα που βρίσκεται εδώ. Μια κοινότητα άνω των 100.000 ανθρώπων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Επιπροσθέτως, υπογράμμισε πως δήλωσε στην Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και στους εκπροσώπους της ότι η Ελληνική Δημοκρατία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός, θα είναι δίπλα τους και θα τους στηρίξει.

During a visit at the premises of the @OSCE_SMM Mariupol office, I was briefed on the security situation on the ground and the Mission’s work. pic.twitter.com/2Ujp7i9DeU

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 31, 2022